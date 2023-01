PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Manchesteru United potwierdził wyjątkowo pesymistyczny scenariusz. Kontuzja kostki, której Christian Eriksen doznał w pucharowym starciu z Reading, jest poważna i oznacza wielotygodniową pauzę.

Christian Eriksen będzie pauzował przynajmniej do końca kwietnia

To efekt kontuzji, jakiej Duńczyk doznał po wślizgu Andy’ego Carrolla

Manchester United będzie musiał radzić sobie bez kluczowego zawodnika środka pola

Poważna kontuzja Eriksena

Spotkanie z Reading w 1/16 finału Pucharu Anglii miało być dla Manchesteru United meczem z kategorii “wygrać, awansować i zapomnieć”. Czerwone Diabły zaliczyły pewne zwycięstwo w potyczce z ekipą z Championship, ale sztab szkoleniowy bez wątpienia nie był w pełni zadowolony z przebiegu wydarzeń na Old Trafford.

Już w 57. minucie boisko musiał opuścić Christian Eriksen, który mocno odczuł brutalny atak w wykonaniu Andy’ego Carrolla. Napastnik gości niedługo później został ukarany czerwoną kartką i wyrzucony z murawy, na co solidnie pracował przez całe spotkanie.

Niestety uraz, któego Duńczyk doznał po bezpardonowym wślizgu rywala, okazał się poważny. Według wstępnych ocen stanu zdrowia środkowego pomocnika będzie on pauzował przynajmniej do końca czerwca, co oznacza, że pomoże drużynie dopiero na finałowym etapie sezonu.