fot. PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Arsenal spróbuje pozyskać kolejnego zawodnika Chelsea

Tym razem Mikel Arteta naciska na transfer Raheema Sterlinga

Hiszpan jest wielkim fanem umiejętności angielskiego skrzydłowego

Arsenal skorzysta na problemach Chelsea?

Od początku sezonu Arsenal niespodziewanie liczy się w walce o mistrzostwo Anglii. W chwili obecnej zajmuje fotel lidera, choć po piętach Kanonierom depcze Manchester City. Władze klubu z Londynu nie chcą, aby bieżąca kampania była wyjątkiem, dlatego już teraz pracują nad letnimi wzmocnieniami. Ich celem jest utrzymanie się w rywalizacji o najwyższe cele.

Arsenal poszukuje nowego skrzydłowego i ponownie może wrócić się w kierunku Chelsea. Zimą między lokalnymi rywalami doszło do transakcji z udziałem Jorginho. Reprezentant Włoch trafił na Emirates Stadium i dotychczas spisuje się naprawdę dobrze. Teraz Mikelowi Artecie zależy na pozyskaniu Raheema Sterlina. Hiszpan jest wielkim fanem umiejętności skrzydłowego, odkąd współpracował z nim w Manchesterze City.

O ten transfer nie będzie łatwo. Sterling trafił do Chelsea raptem w zeszłym roku i nie zdążył jeszcze pokazać pełni swoich umiejętności. Arsenal złoży ofertę jedynie w przypadku, gdy The Blues będą skłonni do sprzedaży. Może się tak stać, jeśli nie uda im się zakwalifikować do przyszłej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. Wówczas przesadnie szeroka kadra nie będzie potrzebna.

Zobacz również: