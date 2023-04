Gavi wzbudza zainteresowanie klubów w całej Europie. To wszystko przez skomplikowaną sytuację pomocnika Barcelony. Teraz do klubów, które chciałyby pozyskać zawodnika dołączyła Chelsea.

PressFocus Na zdjęciu: Gavi

Gavi z powodu zawiłej sytuacji kontraktowej wzbudza zainteresowanie

Pomocnik Barcelony jest na liście życzeń wielu gigantów w Europie

Chelsea nawiązała rozmowy z agentem piłkarza

Chelsea kolejnym chętnym na Gaviego

Sytuacja kontraktowa młodego pomocnika Barcelony jest bardzo zawiła. Bo choć klub przedłużył umowę z Gavim do czerwca 2026 roku, to władze La Liga odmówiły rejestracji zawodnika, powołując się na niespełnione przez klub wymagania finansowe. Barcelona od tej decyzji się odwołała, ale po czasie. To wszystko powoduje, że umowa 18-latka wygasa 30 czerwca tego roku, przez co może on rozpocząć negocjacje z innymi drużynami.

– Chelsea chce wykorzystać fakt, że pomocnik nie ma jasnej sytuacji kontraktowej i może zostać wolnym zawodnikiem w czerwcu. Angielski klub chce pozyskać piłkarza za darmo. Operacja jest już w toku. Trzy tygodnie temu przedstawiciele Chelsea spotkali się z agentem pomocnika, Ivánem De la Peña, by nawiązać pierwszy kontakt. Spotkanie było owocne dla obu stron – informuje “AS”.

Czytaj więcej: Kołtoń o Lewandowskim: grał ze specjalnym pasem