MAXPPP / Alamy Na zdjęciu: Anthony Briancon

Boisgard wybrał Gliwice

Kiedy goal.pl po raz pierwszy pisał o Quentinie Boisgardzie, to wydawało się, że jego przyszłość to albo Arka Gdynia, albo Jagiellonia Białystok. Potem szala przechyliła się na korzyść klubu z Białegostoku, ale na końcu nastąpiła kolejna zmiana i piłkarz wylądował w Gliwicach. Jak informowaliśmy, skusiła go perspektywa wysokiego kontraktu, wyższego niż to, co zaproponowano mu w Białymstoku.

Niewykluczone jednak, że na tym nie koniec transferów francuskich piłkarzy do Piasta. Z informacji goal.pl wynika, że w klubie pojawił się temat Anthonego Briancona. To 30-letni środkowy obrońca St-Etienne, a więc klubu z Ligue. 1. Briancon awansował z tym klubem rok temu do ekstraklasy, a po niezwykle udanych rozgrywkach 2023/24 został wybrany do jedenastki sezonu Ligue 2.

72 mecze w Ligue 1

Co ciekawe, jego ojciec trenował… judo. Briancon zdecydowanie postawił jednak na futbol, a jego dorobek na francuskim szczeblu centralnym jest więce niż przyzwoity. Ten środkowy obrońca rozegrał w Ligue 1 72 mecze, w których strzelił 3 gole i zaliczył 2 asysty.

W Ligue 2 to 186 spotkań, 15 goli i 2 asysty. Po zakończeniu ostatniego sezonu skończył mu się kontrakt i jest wolnym zawodnikiem. Z naszych informacji wynika, że jego transfer do Piasta nie jest przesądzony, ale taki temat jest w klubie analizowany. W przeszłości portal Transfermarkt wyceniał go nawet na 5 milionów euro. Tak było w latach 2018-2019, gdy Briancon był piłkarzem Nimes. W sezonie 2018-2019 był drugim najmłodszym kapitanem w Ligue 1.



Ostatni sezon był jednak dla niego mocno nieudany. W Ligue 1 wystąpił tylko raz, a że kończyła mu się umowa, to odejście było nieuchronne.