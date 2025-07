Widzew Łódź to zdaniem wielu król polowania jeśli chodzi o letnie okienko transferowe w Polsce. Dyrektor Nikolicius przeprowadził już kilka głośnych transferów, a dziś łodzanie dopinają kolejny.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Widzewa Łódź

Ofensywa Widzewa trwa

Z nowo pozyskanych piłkarzy przez Widzew można by już ułożyć jedenastkę. Od momentu przejęcia klubu przez Roberta Dobrzyckiego łodzianie nie patyczkują się na rynku transferowym, ściągając piłkarzy z różnych kierunków. Byli i Polacy jak Fornalczyk, Kikolski czy Bergier, jak i sporo cudzoziemców jak choćby Visus, Akere, czy Selahi.

Od kilkudziesięciu godzin w zagranicznych mediach pojawiały się informacje, że łodzianie sięgną po chorwackiego pomocnika Trabzonsporu. Chodzi o 25-letniego Tonio Teklicia. Goal.pl potwierdził te informacje we własnych źródłach. Jak słyszymy, jeszcze dziś Widzew podpisze umowę z tym piłkarzem.

Piłkarskie szlify pobierał w Hajduku

Co ciekawe, będzie to pierwszy Chorwat sprowadzony przez duet Nikolicius – Sopić. A przecież obaj znają rynek chorwacki jak mało kto. Owszem, Litwin ściągnął już z tamtejszej ligi Selahiego, ale Chorwata w tym okienku do Łodzi jeszcze nie było. Ale już jest.

Teklić ostatni sezon spędził na wypożyczeniu z Trabzonsporu do Erzurumsporu. A jeśli chodzi o pierwsze lata przygody z piłką, to futbolowego abecadła uczył się w Hajduku Split.