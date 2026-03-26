Kolejna zmiana trenera w Betclic 1. Lidze! Znicz chce ratować utrzymanie

Znicz Pruszków będzie miał nowego trenera. W czwartek poinformowano o zakończeniu współpracy z Peterem Struharem. Jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Znicz zwolnił trenera. Trwa walka o utrzymanie

Znicz Pruszków po trzech kolejnych porażkach zsunął się do strefy spadkowej i może opuścić pierwszą ligę. Władze klubu wykorzystały marcową przerwę reprezentacyjną, aby wstrząsnąć szatnią. W czwartek poinformowano o rozstaniu z Peterem Struharem. Kontrakt szkoleniowca został przedwcześnie rozwiązany za porozumieniem stron.

„Decyzja została podjęta po wspólnych rozmowach i analizie ostatnich tygodni pracy zespołu. Dziękujemy trenerowi za zaangażowanie, profesjonalizm i wkład w drużynę. Życzymy powodzenia w dalszej karierze.” – przekazał pierwszoligowiec w oficjalnym komunikacie.

— Znicz Pruszków (@znicz_pruszkow) March 26, 2026

Struhar odpowiadał za wyniki Znicza od połowy sierpnia 2025 roku. Przejął zespół po kilku kolejkach sezonu 2025/2026, prowadząc go do pięciu zwycięstw w pierwszej lidze. W sumie 13 spotkań za jego kadencji klub z Pruszkowa kończył porażką, biorąc pod uwagę zarówno rozgrywki ligowe, jak i Puchar Polski. W tabeli Znicz zajmuje przedostatnie miejsce, a do bezpiecznej Stali Mielec traci trzy punkty.

To drugi taki czwartkowy komunikat na zapleczu Ekstraklasy. Na zmianę trenera zdecydowała się też Polonia Bytom, która zwolniła Patryka Czubaka.