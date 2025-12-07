Bayern rusza po zawodnika Manchesteru United. To byłby duży ruch

17:18, 7. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Bayern Monachium uczestniczy w wyścigu o pozyskanie Kobbiego Mainoo - podaje Ekrem Konur. 20-letni pomocnik, który nie jest ulubieńcem Rubena Amorima, liczy na zmianę otoczenia w najbliższym styczniowym okienku transferowym.

Vincent Kompany
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Kobbie Mainoo przymierzany do Bayernu Monachium

Kobbie Mainoo niemal na pewno opuści Manchester United w zbliżającym się zimowym okienku transferowym. 20-letni pomocnik nie może liczyć na systematyczne występy u Rubena Amorima, który stawia na bardziej doświadczonych zawodników w środku pola. Dla młodego Anglika to duży problem – marzy on bowiem o wyjeździe na mistrzostwa świata w 2026 roku, a bez regularnej gry jego szanse na powołanie znacząco maleją.

Do niedawna głównym faworytem w wyścigu o podpis utalentowanego zawodnika było SSC Napoli. Jednak – jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur – do rywalizacji dołączyły inne kluby, z Bayernem Monachium na czele.

Bawarski gigant uważnie śledzi sytuację Mainoo i bierze pod uwagę złożenie oferty, która mogłaby obejmować wypożyczenie lub transfer definitywny. Dla mistrzów Niemiec byłaby to inwestycja w perspektywicznego pomocnika o dużym potencjale.

Sam zawodnik prawdopodobnie byłby otwarty na przenosiny na Allianz Arenę, gdzie zapewne mógłby liczyć na więcej okazji do gry u Vincenta Kompany’ego. Mainoo, obserwowany również przez Newcastle United, w obecnym sezonie wystąpił jedynie w 10 spotkaniach i zanotował 1 asystę, spędzając na murawie zaledwie trochę ponad 260 minut. W takich warunkach odejście zimą wydaje się najbardziej logicznym krokiem.