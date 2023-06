Imago/ John Walton Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount może przenieść się z Chelsea do Manchesteru United

Kluby wracają do negocjacji w sprawie transferu reprezentanta Anglii

W tym tygodniu możemy poznać ostateczne rozstrzygnięcie rozmów

Manchester United wraca do rozmów transferowych z Chelsea

Mason Mount jest gotowy opuścić Chelsea i przenieść się do ligowego rywala. Klubem, który chce pozyskać reprezentanta Anglii jest Manchester United, jednak na razie wszelkie media przekonywały, że rozbieżności między wyceną The Blues a budżetem Czerwonych Diabłów przeznaczonym na tę transakcję są zbyt duże., by transfer miał dojść do skutku.

Dzisiaj narracja jest już inna – szanse Mounta na przeprowadzkę na Old Trafford nie zmalały, a obie strony mają być pozytywnie nastawione do drugiej tury rozmów. Warunkiem jest oczywiście obniżenie wymagań finansowych przez londyńczyków. Kluczowy dla potencjalnej transakcji będzie trwający tydzień.

Manchester do tej pory złożył już trzy oferty za 24-latka, a ostatnia z nich opiewała na 50 milionach funtów plus 5 milionach funtów w ramach bonusów. Każda propozycja 20-krotnych mistrzów Anglii została uznana za zbyt niską i odrzucona.