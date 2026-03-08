Kluby z czołowych lig już pytają o Mońkę! Transfer możliwy pod jednym warunkiem [MECZ TYGODNIA]

Choć Lech przegrał z Widzewem, to Wojciech Mońka po raz kolejny zaprezentował się z dobrej strony. Jego ostatnie popisy przykuwają już uwagę zagranicznych klubów. Z naszych ustaleń wynika, że aktywne są zwłaszcza trzy kierunki.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Mońka

Kolejny talent eksplodował

Wojciech Mońka to kolejny talent Lecha, który wyszedł z klubowej akademii. Środkowy obrońca wręcz eksplodował formą w tym sezonie, wdzierając się do pierwszego składu Nielsa Fredriksena. I o ile Mateusz Skrzypczak jest mocno krytykowany, to jego dużo młodszy partner z defensywy wręcz przeciwnie.

Mońka pokazał się z dobrej strony nawet w Łodzi, choć Lech przegrał ostatecznie z Widzewem 1:2. Do młodego defensora nie można mieć jednak pretensji, zresztą, jak wspomniano, nie jest to żadne zaskoczenie, bo 19-latek spisuje się ostatnio bardzo dobrze. Niedawno zachwycał się nim kolega z zespołu, Joel Perreira.

Pytania z trzech mocnych lig

A jako że Lech wypuścił już w świat wielu zdolnych wychowanków, to nie ma się co dziwić, że i Mońka wzbudza zainteresowanie poza Polską. Z naszych ustaleń wynika, że w ostatnich tygodniach ruch wokół środkowego obrońcy Lecha mocno się nasilił.

W tym momencie najbardziej aktywne w jego temacie są kluby z trzech lig: angielskiej, włoskiej i niemieckiej. I już ten fakt świadczy o tym świadkami jak ciekawego transferu możemy być prędzej czy później. Mówimy w końcu o trzech z pięciu topowych lig Europy.

Co ciekawe, liczba podmiotów interesujących się Mońką też robi wrażenie, bo w różny sposób jego sytuację sprawdzało ostatnio już dziesięć klubów! W tym momencie to bardziej zapytania, sondowanie, ale prawdopodobnie część z tego wstępnego zainteresowania w pewnym momencie zmieni się w oferty.

Piłkarz wcale się nie spieszy

Natomiast… Jak słyszymy, piłkarz do kwestii transferu podchodzi bardzo spokojnie. Na pewno ani on, ani jego otoczenie nie mają nastawienia, żeby „brać” pierwszą, lepszą ofertę. Aby do transferu doszło latem, na stole musi się pojawić coś naprawdę bardzo, bardzo ciekawego. W przeciwnym razie Mońka będzie kontynuował karierę w Poznaniu.

Portal Transfermarkt wycenia lechitę na 1,5 mln euro, ale to cena mocno odbiegająca od realnej wartości gracza w tym momencie. Potencjalny chętny będzie musiał za niego wyłożyć kilka razy więcej. Lech w tej sytuacji jest zabezpieczony długim kontraktem.