Klub Premier League nie ustaje w staraniach. Trwa walka o Maguire’a

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire zapowiedział odejście z Manchesteru United, jeśli jego sytuacja nie ulegnie zmianie

Reprezentant Anglii zimą najprawdopodobniej zmieni otoczenie

West Ham nieustannie chce go w swoich szeregach

Młoty szansą dla Maguire’a

Kilka dni temu Harry Maguire zabrał głos na temat swojej sytuacji w Manchesterze United. Zapowiedział, że jeśli dalej będzie siedział na ławce rezerwowych, zimą będzie naciskał na zmianę klubu.

Bezpośrednio po przybyciu na Old Trafford Erik ten Hag dokonał poważnej roszady w defensywie zespołu. Posadził na ławce Maguire’a, który do tej pory był z reguły podstawowym zawodnikiem. Choć nieustannie mierzył się z krytyką kibiców oraz mediów, utrzymywał miejsce w wyjściowej jedenastce. Teraz jego sytuacja w ekipie Czerwonych Diabłów jest zdecydowanie inna.

Anglik miał okazję odejść z Manchesteru United latem, lecz się na to nie zdecydował. Spróbował poprawić swoje notowania w oczach holenderskiego menedżera, co nie do końca mu się udało. Nawet w czasie problemów zdrowotnych Lisandro Martineza i Raphaela Varane’a grał bardzo sporadycznie.

Wiele wskazuje na to, że ten Hag nie zacznie częściej stawiać na Maguire’a, w efekcie czego zimą dojdzie do pożegnania. Chrapkę na 30-latka nieustannie ma West Ham, który walczył o niego również latem. Wielkim fanem umiejętności defensora jest David Moyes. To on chce go sprowadzić do obozu Młotów.

Tym razem przeprowadzenie transferu może być nieco łatwiejsze. Świadomy zamiarów swojego podopiecznego Manchester United najprawdopodobniej nie zażąda już tak dużych pieniędzy.

