Kingsley Coman bliski transferu. Warunki kontraktu uzgodnione

Kingsley Coman opuści Bayern Monachium tego lata. Fabrizio Romano poinformował, że Francuz w piątek podpisze trzyletni kontrakt z saudyjskim Al-Nassr.

Al-Nassr pozyska Kingsleya Comana

Kingsley Coman zdecydował się na transfer do Arabii Saudyjskiej. Skrzydłowy Bayernu Monachium dołączy do Cristiano Ronaldo, a obaj zawodnicy będą występować w barwach Al-Nassr. Francuz w tym tygodniu przeszedł już testy medyczne, które są formalnym etapem przed finalizacją transferu wartego nawet 35 milionów euro.

Skrzydłowy podpisze kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku, który przewiduje, że 29-latek będzie zarabiał około 25 milionów euro za sezon. Według informacji Fabrizio Romano, do finalizacji transferu Comana ma dojść już w piątek. Przeprowadzka Francuza na Blisko Wschód podkreśla rosnącą ambicję Al-Nassr, który w ostatnich latach inwestuje w światowe gwiazdy, budując silną i medialnie rozpoznawalną drużynę.

W Al-Nassr Coman spotka takie gwiazdy, jak Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozović, Joao Felix czy Inigo Martinez. Przypomnijmy, że 29-letni skrzydłowy jest 58-krotnym reprezentantem Francji i dołączył do Bayernu Monachium w sezonie 2015/16. Wcześniej Coman był także zawodnikiem Paris Saint-Germain oraz Juventusu Turyn.

Bayern szykuje się do startu nowego sezonu, a w pierwszym meczu o Superpuchar Niemiec zmierzy się z VfB Stuttgart. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 16 sierpnia, o godzinie 20:30.

