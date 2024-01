IMAGO / eu-images Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Kimmicha łączy się z transferem do innego klubu

Bayern ma na swoim celowniku Nordiego Mukiele

W mediach pojawiły się plotki o możliwej wymianie

Bayern nie chce sprzedawać Kimmicha

Joshua Kimmich nie zdecydował się na razie na przedłużenie umowy, która obowiązuje go tylko do lata 2025 roku. Jeśli Bayern chce coś na nim zarobić to pozostają mu dwie możliwości – sprzedać go latem lub przedłużyć kontrakt.

Bawarczycy mają na swoim celowniku należącego do Paris Saint-Germain Nordiego Mukiele. To właśnie francuski klub zabiega mocno o pozyskanie Joshuy Kimmicha. W mediach pojawiły się więc spekulacje o możliwej wymianie zawodnikami.

Dyrektor sportowy bawarskiego klubu, Christoph Freund, szybko jednak zdementował te rewelacje. – Wymiana Kimmicha za Mukiele? Cóż, mogę to tylko skomentować moim uśmiechem. Nie ma tu nic wspólnego z prawdą – powiedział.

W tym sezonie Kimmich rozegrał 21 meczów, w których strzelił bramkę i zanotował 6 asyst. W Monachium gra od 2015 roku, a razem z Bayernem może pochwalić się m.in. zwycięstwem w Lidze Mistrzów czy ośmioma tytułami mistrza kraju.

Czytaj także: Kimmich reaguje na plotki transferowe. Przyszłość lidera Bayernu wyjaśniona