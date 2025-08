Kewin Komar zaprezentowany. Zagraniczne przenosiny bramkarza

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kewin Komar

Oficjalnie: AEK Larnaka sprowadził Kewina Komara

AEK Larnaka pochwalił się w mediach społecznościowych zakontraktowaniem Kewina Komara, który przeszedł do cypryjskiego klubu na podstawie transferu definitywnego z Puszczy Niepołomice. 22-letni bramkarz po pomyślnym zaliczeniu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 31 maja 2027 roku. W umowie znalazła się opcja przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Wysokości kwoty tej transakcji nie podano do wiadomości publicznej.

Mierzący 193 centymetry golkiper w AEK-u Larnaka spotka dwóch piłkarzy doskonale znanych z występów w PKO BP Ekstraklasie – Karola Angielskiego (ex Radomiak Radom) oraz Zlatana Alomerovicia (ex Jagiellonia Białystok). Zatem Kewin Komar, dla którego są to pierwsze zagraniczne przenosiny, nie powinien mieć większych problemów z aklimatyzacją w cypryjskiej drużynie. Ciekawostką jest fakt, że jego nowy zespół będzie rywalem Legii Warszawa w 3. rundzie kwalifikacji do Ligi Europy.

Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμφωνία με την Puszcza Niepolomice για την απόκτηση του Πολωνού τερματοφύλακα Kewin Komar.



H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία. pic.twitter.com/lzu17FcPnF — AEK Larnaca (@AEKLARNACA) August 2, 2025

Były młodzieżowy reprezentant Polski przywdziewał bluzę bramkarską Puszczy Niepołomice od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się do ekipy Żubrów na podstawie wolnego transferu z GKS-u Bełchatów, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Bilans rosłego golkipera na najwyższym poziomie rozgrywkowym prezentuje się następująco – 36 meczów, 61 wpuszczonych goli i 7 czystych kont. Według fachowego portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa zawodnika jest szacowana na 400 tysięcy euro.