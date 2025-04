Kevin De Bruyne może przenieść się do giganta. To będzie hit transferowy

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Chelsea zainteresowana Kevinem De Bruyne

Kevin De Bruyne, który w Chelsea nie zdołał się przebić, zbudował legendarną karierę w Manchesterze City. Od czasu transferu z Wolfsburga w 2015 roku, zdobył z Obywatelami m.in. sześć tytułów mistrza Anglii i Ligę Mistrzów. Belg na początku kwietnia ogłosił, że nie przedłuży wygasającego z końcem tego sezonu kontraktu na Etihad Stadium.

Wiele wskazuje na to, że Chelsea planuje wykorzystać sytuację i sprowadzić De Bruyne z powrotem do Londynu. Pomocnik miałby obniżyć swoje dotychczasowe wynagrodzenie (około 400 tys. funtów tygodniowo), choć jego wymagania finansowe nadal mogą być przeszkodą dla The Blues. Zainteresowanie pomocnikiem wykazują także kluby z MLS, jednak De Bruyne wciąż nie wyklucza pozostania w Premier League.

Na ten moment trudno ocenić, czy powrót Belga na Stamford Bridge stanie się faktem, ale sam pomysł już teraz budzi duże emocje. Warto wspomnieć, że 33-latek dla The Blues rozegrał raptem dziewięć meczów i zanotował jedną asystę. Belg przyznał niedawno, że nie otrzymał satysfakcjonującej oferty z Manchesteru City. Nadal jest przekonany, że mogę grać na najwyższym poziomie.