Gerard Romero informuje, że w środę doszło do spotkania agenta Francka Kessiego i władz FC Barcelony, aby omówić warunki spodziewanej sprzedaży reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Xavi po szczerej rozmowie wreszcie przekonał pomocnika do opuszczenia klubu.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Franck Kessie

Xavi namówił Kessiego do opuszczenia FC Barcelony

Iworyjczyk wysłucha teraz ofert innych klubów

Spore zainteresowanie pomocnikiem wykazują kluby z Arabii Suadyjskiej

Transfer Kessiego przesądzony?

FC Barcelona ma trudności z przekonaniem wielu swoich niechcianych gwiazd do opuszczenia klubu tego lata, a większość z nich chciałaby pozostać w Katalonii. Jednak jednym z graczy, który dość dobrze rozumie sytuację, jest Franck Kessie. We wtorek pojawiły się doniesienia, że Xavi przekonał pomocnika do opuszczenia klubu po szczerej rozmowie informując go o mało znaczącej roli w drużynie w przyszłym sezonie.

Początkowo Kessie był zdecydowany, aby pozostać w Barcelonie na kolejny sezon, ale teraz według medialnych doniesień gracz jest otwarty na zmianę otoczenia. Od pewnego czasu Iworyjczyk jest łączony z transferem do jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej.

Gerard Romero zwrócił uwagę, że agent Kessiego, George Atangana spotkał się z działaczami Barcelony, Mateu Alemanym i Deco, aby szczegółowo omówić warunki sprzedaży pomocnika. Na szybkim dopięciu tej transakcji zależy przede wszystkim blaugranie, która musi sprzedawać piłkarzy, aby móc przeprowadzić kolejne transfery.

