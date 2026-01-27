Real Madryt interesuje się niemiecką perełką. Duża konkurencja

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kennet Eichhorn

Kennet Eichhorn przykuł uwagę Realu Madryt

Kennet Eichhorn bez wątpienia uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia w Niemczech. Zaledwie 16-letni pomocnik, mimo bardzo młodego wieku i jeszcze ograniczonego doświadczenia, zdołał przebić się do wyjściowej jedenastki Herthy Berlin, która występuje na co dzień na zapleczu Bundesligi. Regularna gra w seniorskiej piłce pozwala mu rozwijać się w błyskawicznym tempie, a jego dojrzałość na boisku coraz częściej zbiera pochwały od trenerów oraz ekspertów.

Nic więc dziwnego, że utalentowany zawodnik przyciąga uwagę coraz większych marek na rynku transferowym. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów, które uważnie śledzą sytuację Eichhorna, jest Real Madryt.

Skauci hiszpańskiego giganta bacznie obserwują postępy młodzieżowego reprezentanta Niemiec i rozważa złożenie za niego oferty w niedalekiej przyszłości. Klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie piłkarza wynosi jedynie 12 milionów euro, co dla włodarzy klubu z Santiago Bernabeu nie stanowi żadnej przeszkody finansowej.

Kennet Eichhorn, który obecnie pauzuje z powodu urazu, w bieżącym sezonie wystąpił w 15 spotkaniach, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę. Wychowankowi Herthy przyglądają się także inne zespoły – takie jak Bayern Monachium, Manchester United, PSG, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, RB Lipsk czy Bayer Leverkusen. Umowa młodego pomocnika z berlińskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, lecz zainteresowanie może znacząco wpłynąć na jego przyszłość.