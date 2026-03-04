Arsenal dołączył do wyścigu o podpis niemieckiego pomocnika

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kennet Eichhorn pod lupą Arsenalu

Kennet Eichhorn zbiera znakomite recenzje od skautów europejskich gigantów. 16-letni pomocnik, mimo młodego wieku, zdążył już zebrać cenne doświadczenie na seniorskim poziomie. Zawodnik Herthy Berlin nie ma żadnych kompleksów i rywalizuje ze starszymi piłkarzami jak równy z równym. Wszystko wskazuje na to, że przed bardzo utalentowanym Niemcem stoi wielka kariera, a jego rozwój jest bacznie obserwowany przez czołowe kluby.

Podczas najbliższego letniego okienka transferowego możemy być świadkami wyścigu o podpis niezwykle utalentowanego pomocnika. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, w walce o zakontraktowanie Eichhorna uczestniczy między innymi Arsenal.

Kanonierzy będą jednak musieli pokonać niezwykle silną konkurencję, ponieważ sytuację perspektywicznego zawodnika monitorują także hiszpański Real Madryt, niemiecki Bayern Monachium oraz ligowy rywal londyńskiego potentata, a mianowicie Manchester United.

Eichhorn, który obecnie pauzuje z powodu urazu, w bieżącym sezonie rozegrał 15 spotkań i zdobył 1 bramkę. Jest wychowankiem Herthy, w której spędził całą dotychczasową karierę. W połowie 2025 roku został włączony do pierwszej drużyny. Jego kontrakt z berlińskim klubem obowiązuje do 2029 roku, lecz rosnące zainteresowanie może doprowadzić do głośnego transferu. Wartość rynkowa zdolnego młodzieńca wynosi 20 milionów euro.