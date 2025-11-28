Kenan Yildiz opuści Juventus? Angielska potęga zdeterminowana

Kenan Yildiz może kontynuować swoją karierę w Premier League. Chelsea jest bowiem zdeterminowana, aby pozyskać skrzydłowego Juventusu w jednym z najbliższych okienek transferowych - czytamy na brytyjskiej stronie TEAMtalk.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Chelsea marzy o pozyskaniu Kenana Yildiza

Kenan Yildiz jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym, ponieważ od dłuższego czasu wyróżnia się na boiskach Serie A. Juventus oczywiście chciałby przedłużyć kontrakt ze swoją gwiazdą, jednak może nie być w stanie sprostać jej wysokim wymaganiom finansowym. Aktualna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku i coraz mniej wskazuje na to, że zostanie odnowiona, co tylko napędza zainteresowanie klubów z całej Europy.

Jeśli turecki zawodnik zdecyduje się na zmianę otoczenia, najbardziej prawdopodobnym kierunkiem wydaje się Premier League. Jak podaje brytyjski serwis „TEAMtalk”, Chelsea jest zdeterminowana, aby sprowadzić Yildiza do siebie.

Londyńczycy są gotowi na poważny wysiłek finansowy, by w 2026 roku zakontraktować 20-letniego skrzydłowego. Przypomnijmy, że Niebiescy zabiegali o niego już ostatniego lata, jednak ich oferta opiewająca na 70 milionów euro została odrzucona przez Juventus, który wówczas nie chciał nawet słyszeć o sprzedaży.

Ponadto etatowemu reprezentantowi Turcji przyglądają się również Arsenal oraz Liverpool. Yildiz przeniósł się do Turynu w połowie 2022 roku za darmo z Bayernu Monachium, a rok później awansował do pierwszego zespołu Juventusu. Zdolny prawy napastnik w barwach drużyny Starej Damy rozegrał dotychczas 100 spotkań, zdobywając 19 bramek i notując 16 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 75 milionów euro.