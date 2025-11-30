Arsenal rusza po gwiazdę Serie A. Rozpoczęto rozmowy

Arsenal uczestniczy w wyścigu o pozyskanie Kenana Yildiza. Londyński klub skontaktował się już z agentem tureckiego skrzydłowego, aby poznać jego zamiary - podaje włoski dziennik La Repubblica.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kenan Yildiz łączony z Arsenalem

Kenan Yildiz wciąż nie przedłużył umowy z Juventusem, co tylko podsyca spekulacje dotyczące jego przyszłości. 20-letni skrzydłowy należy obecnie do najbardziej pożądanych młodych zawodników w Europie, a jego sytuacja kontraktowa budzi czujność największych klubów. Jeśli zdecyduje się opuścić Turyn, ofert z pewnością mu nie zabraknie. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że o lewego napastnika bardzo mocno zabiega Chelsea, która widzi w nim wzmocnienie na lata.

Jak podaje włoski dziennik „La Repubblica”, do wyścigu o podpis Yildiza dołączył teraz także Arsenal. Co więcej, działacze Kanonierów mieli skontaktować się już z agentem piłkarza, aby poznać jego zamiary na kolejne sezony.

Klub z północnego Londynu musiałby jednak przygotować się na ogromny wydatek, ponieważ Juventus nie zamierza sprzedawać jednego ze swoich największych talentów za mniej niż 85 milionów funtów.

Yildiz trafił do Turynu latem 2022 roku, przechodząc za darmo z Bayernu Monachium. Rok później awansował do pierwszej drużyny Juventusu, w której szybko zyskał ważną rolę. W barwach drużyny Starej Damy rozegrał już 101 spotkań, zdobył 21 bramek i zanotował 16 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 75 milionów euro, a aktualny kontrakt gwiazdora obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.