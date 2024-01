Thilo Kehrer zupełnie wypadł z łask Davida Moyesa w trwającym sezonie. Jak poinformował Fabrizio Romano, Niemiec już niebawem opuści West Ham United i przeniesie się na zasadzie wypożyczenia do AS Monaco.

IMAGO / News Images Na zdjęciu: Thilo Kehrer

Thilo Kehrer został minionej jesieni odstawiony na boczny tor przez Davida Moyesa

Stało się jasne, że Niemiec poszuka odejścia z West Ham United. Ponoć jego usługami interesował się nawet Bayern Monachium

Wydaje się jednak, że defensor przeniesie się do AS Monaco. Niebawem obie strony powinny domknąć wypożyczenie

Kehrer poszuka regularnej gry we Francji

Sytuacja Thilo Kehrera w West Hamie United uległa diametralnej zmianie na początku tego sezonu. W minionej kampanii 2022/2023, David Moyes regularnie korzystał z usług niemieckiego defensora. Ten sprawdzał się zarówno na boiskach Premier League, jak i Ligi Konferencji Europy.

Od początku trwającego sezonu, 27-latek jest jednak niemalże przyspawany do ławki rezerwowych. Choć znajdujemy się już na półmetku rozgrywek ligowych, Kehrer jak dotąd uzbierał w nich zaledwie dziewiętnaście minut. Szybko stało się jasne, że obrońca postara się jak najszybciej odejść ze stolicy Anglii.

Pojawiały się różne doniesienia, łączące Kehrera z przenosinami. Ba, według części mediów, jego usługami interesował się nawet sam Bayern Monachium, który docenił fakt, iż Niemiec jest w stanie obsadzić dwie pozycje w defensywie. Wygląda jednak na to, że piłkarz nie wróci do ojczyzny. Jak poinformował Fabrizio Romano, West Ham intensywnie pracuje nad tym transferem z AS Monaco. Klub z Księstwa ma zapłacić pół miliona euro za wypożyczenie Kehrera do końca sezonu. Będzie też miał opcję wykupu gracza na stałe, która może zmienić się w obowiązek – zależnie od spełnienia określonych warunków. Włoski dziennikarz podkreśla, że negocjacje wciąż trwają, ale zbliżają się do szczęśliwego zakończenia.

Kehrer łącznie rozegrał w tym sezonie niespełna 400 minut w 12 meczach na wszystkich frontach dla Młotów.

