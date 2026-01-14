Kapustka dostał atrakcyjne oferty. Wiadomo, co z przyszłością w Legii

Bartosz Kapustka zostanie w Legii Warszawa do końca sezonu. Niemniej jednak latem może zmienić klub. Weszło donosi, że piłkarz ma na stole kilka atrakcyjnych ofert z Bliskiego Wschodu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Kapustka dokończy sezon w Legii. Transfer możliwy latem

Legia Warszawa bez wątpienia w najbliższych kilku miesiącach przejdzie duże zmiany. Marek Papszun nie tylko wprowadzi nowe ustawienie, ale przede wszystkim ułoży drużynę pod siebie. Co za tym idzie, można spodziewać się zarówno transferów przychodzących, jak i wychodzących. Pod znakiem zapytania stanęła ostatnio przyszłość Bartosza Kapustki.

Kontrakt ofensywnego pomocnika ze stołecznym klubem obowiązuje tylko do czerwca. Już jakiś czas temu można było przeczytać, że na brak zainteresowania nie może narzekać. Nowe informacje w sprawie przyszłości 29-latka przekazał Szymon Janczyk z Weszło.

Wygląda na to, że Kapustka mimo dużego zainteresowania innych klubów, zostanie w Legii Warszawa do końca sezonu. Marek Papszun miał powiedzieć zawodnikowi, że liczy na niego w pozostałych meczach w rundzie wiosennej.

Niemniej nie można wykluczyć, że latem Bartosz Kapustka opuści nie tylko Legię, ale i polską ligę. “Reprezentant kraju ma jednak bardzo atrakcyjne finansowo oferty z Bliskiego Wschodu, które mogą sprawić, że za pół roku opuści Ekstraklasę” – czytamy na Weszło.

Kapustka trafił do Legii po nie udanej przygodzie za granicą latem 2020 roku. Wcześniej grał dla takich drużyn jak Leicester, Freiburg czy OH Leuven. Łącznie dla Wojskowych rozegrał 167 spotkań, w których zdobył 24 gole i zaliczył 21 asyst. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Polski zdobyte w sezonie 2020/2021.