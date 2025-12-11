Kane odrzucił Barcelonę! Chce grać tylko dla tego klubu

Harry Kane nie zamierza zmieniać klubu w najbliższym czasie. Mimo zainteresowania m.in. FC Barcelony zdecydował, że zostanie w Bayernie Monachium. Po Mistrzostwach Świata obie strony będą negocjować nowy kontrakt - informuje Bild.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane zostanie w Bayernie. Barcelona nie ma szans na transfer

Harry Kane po transferze do Bayernu Monachium udowodnił, że nie bez powodu mówi się o nim jako o jednym z najlepszych napastników na świecie. Anglik imponuje niesamowitą skutecznością, czego dowodem jest zdobycie 113 goli w 119 meczach we wszystkich rozgrywkach. Przypomnijmy, że na Allianz Arena trafił latem 2023 roku, a więc rozgrywa dopiero trzeci sezon w klubie.

Nic więc dziwnego, że Kane znalazł się w centrum uwagi w sprawie potencjalnego transferu. Plotki o zmianie barw potęguje fakt, że w kontrakcie piłkarza znajduje się klauzula odstępnego, która wynosi zaledwie 65 milionów euro. Wspomniany zapis przykuł uwagę m.in. FC Barcelony oraz Tottenhamu. Niemniej jednak reprezentant Anglii nie zamierza ponownie zmieniać klubu.

Z informacji dziennika Bild jasno wynika, że Harry Kane odrzucił możliwość transferu do FC Barcelony. 32-latek chce zostać w Monachium, a na dodatek myśli o przedłużeniu umowy. Po Mistrzostwach Świata 2026 ma rozpocząć rozmowy kontraktowe z Bayernem.

Obecność napastnika w drużynie jest wartością dodaną nie tylko na boisku, ale również poza nim. Kane w przeszłości przekonał do transferu Erica Diera. Aktualnie media donoszą, że próbuje namówić na przeprowadzkę do Monachium innego reprezentanta Anglii.

W tym sezonie Kane przechodzi samego siebie. Jak dotąd wystąpił w 23 meczach i zdobył w nich aż 28 goli. W Bundeslidze ma 17 bramek w 13 meczach. Niewykluczone, że spróbuje pobić rekord Roberta Lewandowskiego w największej ilości bramek w jednym sezonie (41).