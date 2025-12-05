Kane namawia gwiazdę na transfer do Bayernu. To byłby hit

Bayern Monachium chce wykorzystać okazję i przeprowadzić transfer bezgotówkowy. Ich celem został Marc Guehi. Jak donosi serwis tz.de na zmianę klubu Anglika namawia Harry Kane.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern i Kane pracują nad transferem nowego środkowego obrońcy

Bayern Monachium świetnie rozpoczął sezon 2025/2026. Vincent Kompany i spółka są niepokonani w Bundeslidze od dwunastu spotkań. Już na starcie rozgrywek wypracowali sobie sporą przewagę w tabeli, wyprzedzając Lipsk o osiem punktów. Jedyna porażka to przegrane starcie w Lidze Mistrzów, gdy musieli uznać wyższość Arsenalu (1:3).

Gdy na boisku trwa walka o obronę tytułu i triumf w Lidze Mistrzów, zarząd pracuje nad wzmocnieniami pierwszego zespołu. W grę wchodzi ściągnięcie środkowego obrońcy na zasadzie wolnego transferu. Nie jest tajemnicą, że ich uwagę przykuł Marc Guehi.

Z ostatnich doniesień wynika, że dużą rolę w transferze Anglika może odegrać inny reprezentant Anglii – Harry Kane. Serwis tz.de poinformował, że napastnik rozmawiał ze swoim kolegą z kadry o przenosinach do Monachium. W przeszłości odegrał podobną rolę w przypadku transferu Erica Diera. Przypomnijmy, że latem Guehi będzie wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Jego kontrakt wygasa po sezonie, więc od 1 stycznia będzie mógł negocjować z dowolnym klubem.

Marc Guehi od lipca 2021 roku jest piłkarzem Crystal Palace, do którego trafił z Chelsea za ok. 23 mln euro. Łącznie dla Orłów rozegrał 177 spotkań, w których zdobył 9 goli. Na swoim koncie ma triumf w Pucharze Anglii i Tarczy Wspólnoty.