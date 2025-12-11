Kane podjął decyzję w sprawie transferu do Barcelony!

Harry Kane z Bayernu Monachium znalazł się na liście życzeń Barcelony. Jak informuje "El Nacional", angielski napastnik nie zamierza opuszczać mistrza Niemiec.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Koniec marzeń Barcelony o angielskim napastniku

Harry Kane zamienił Tottenham Hotspur na Bayern Monachium w sierpniu 2023 roku. Bawarski gigant zapłacił za angielskiego snajpera aż 95 milionów euro. Transfer okazał się strzałem w dziesiątkę. Kane zdobył z niemieckim klubem pierwsze trofea w karierze, sięgając po mistrzostwo Niemiec oraz Superpuchar kraju. Dwukrotnie został także królem strzelców 1. Bundesligi.

W obecnym sezonie 32-latek nadal imponuje formą. We wszystkich rozgrywkach zdobył 28 bramek w zaledwie 23 spotkaniach. W Barcelonie jeszcze niedawno panowała nadzieja, że Kane może stać się realną opcją transferową. Wszystko za sprawą zapisu w jego kontrakcie, zawierającego specjalną klauzulę pozwalającą na odejście za 65 milionów euro, pod warunkiem, że zawodnik powiadomi Bayern o chęci transferu.

Jak ustalono, taki scenariusz nie dojdzie jednak do skutku. Kane nie zamierza opuszczać mistrza Niemiec. Według informacji, które dotarły do Barcelony, Anglik czuje się w Monachium znakomicie. Jego adaptacja przebiegła wzorowo, a pozycja w zespole jest niepodważalna.

Tymczasem Katalończycy intensywnie szukają następcy Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Mimo to Kane nie jest już brany pod uwagę. Nawet odnawiające się zainteresowanie Tottenhamu nie wpływa na decyzję napastnika. Kontrakt angielskiej gwiazdy obowiązuje na Allianz Arenie do końca sezonu 2026/27.