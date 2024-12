Juventus ma na oku rozchwytywanego zawodnika z Premier League Źródło: Todo Fichajes Kacper Karpowicz Juventus rozgląda się za nowym napastnikiem, ponieważ przyszłość Dusana Vlahovicia w klubie stoi pod znakiem zapytania. W kręgu zainteresowań turyńczyków znalazł się Jhon Duran z Aston Villi - informuje "Todo Fichajes".

Sportimage Ltd / Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta oraz Jhon Duran