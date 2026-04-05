Juventus rozgląda się wzmocnieniami. W oko wpadł im diament, z którym Włosi wiążą ogromne nadzieje. Na celowniku Starej Damy znalazł się Jeff Ekhator z Genoi - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus walczy o miejsce dające awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Na ten moment podopieczni Luciano Spallettiego są pod kreską, ale do końca sezonu Serie A jeszcze kilka spotkań. Finalny wynik w tabeli będzie miał z pewnością wpływ na plany transferowe. Jeśli Stara Dama zagra w Champions League, to klub z pewnością będzie bardziej wylewny podczas nadchodzącego letniego okienka.

Z informacji przekazanych przez dziennik „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że Juventus zaczął spoglądać na krajowe podwórko. Jak się okazuje, z przeprowadzką do Turynu zaczęła być łączona nadzieja włoskiego futbolu. W kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Jeff Ekhator, który na co dzień reprezentuje barwy Genoi.

Młodzieżowy reprezentant Italii zaczyna zbierać coraz większe doświadczenie w seniorskiej piłce. 19-latek jeszcze niespecjalnie zaznaczył swoją obecność w Serie A, ale z miesiąca na miesiąc można dostrzec ogromne postępy, jakich dokonuje napastnik. Włosi wiążą olbrzymią nadzieję z wychowankiem Grifonów, wierząc, że będzie w przyszłości stanowił o sile reprezentacji. Zainteresowanie Juventusu nie jest przypadkowe, ponieważ doskonale wiedzą, jak ogromny potencjał w nim drzemie.

Jeff Ekhator w obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania w koszulce Genoi. Napastnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.