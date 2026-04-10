Juventus prowadzi wyścig o transfer! Prosto z Manchesteru United

18:37, 10. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Juventus jest na dobrej drodze, aby pozyskać Joshuę Zirkzee. Mimo ogromnej konkurencji, Stara Dama prowadzi w wyścigu o napastnika Manchesteru United - informuje Ekrem Konur.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Joshua Zirkzee o krok od Juventusu

Juventus jest bliski, aby w letnim okienku transferowym pozyskać Joshuę Zirkzee. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Stara Dama prowadzi w wyścigu o transfer napastnika Manchesteru United. Holenderski zawodnik ma dobre wspomnienia z gry w Serie A, więc zapewne mocno weźmie pod uwagę możliwość dołączenia do drużyny prowadzonej przez Luciano Spallettiego.

Niemniej jednak, Juventus będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o Joshuę Zirkzee. Nie jest wielką tajemnicą, że piłkarz Manchesteru United wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Wspomniane źródło zaznacza, że reprezentant Holandii znajduje się też pod obserwacją niemieckich klubów. A konkretnie Bayeru Leverkusen  oraz Borussii Dortmund.

Przyszłość Joshuy Zirkzee w Manchesterze United stoi pod dużym znakiem zapytania. Holender nie odgrywa znaczącej roli u Michaela Carricka. Czerwone Diabły natomiast poszukują funduszy, więc poważnie myślą o sprzedaży swojego napastnika. Czas jednak pokaże, który zespół wygra walkę o transfer Holendra. Obecnie faworytem jest Juventus.

Joshua Zirkzee w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Manchesteru United. 24-latek zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę. Statystyki Holendra zatem nie są imponujące.

