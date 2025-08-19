Milan zabiega o gwiazdę Juventusu. Hit transferowy wisi w powietrzu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

Dusan Vlahović będzie musiał wybierać pomiędzy Milanem i Juventusem

AC Milan ma za sobą intensywne okno transferowe, w którym sfinalizowali aż osiem transakcji. Najgłośniejszy ruch to oczywiście podpisanie kontraktu z Luką Modriciem. Ponadto udało im się ubiec rywali w walce o utalentowanego pomocnika – Samuele Ricciego. Wzmocnień nie zabrakło również w formacji ataku, do której na zasadzie wypożyczenia dołączy Alvaro Morata.

Reprezentant Hiszpanii może nie być jedynym napastnikiem, który zagra w przyszłym sezonie na San Siro. Od dawna pojawiają się pogłoski, że Max Allegri naciska na Milan ws. transferu Dusana Vlahovicia. Przyszłość serbskiego piłkarza w Juventusie stoi pod znakiem zapytania. Ostatnie ruchy transferowe Starej Damy mogą zwiastować, że 25-latek pożegna się niebawem z klubem.

Nowe wieści ws. potencjalnego transferu przekazał Gianluca Di Marzio. Dziennikarz podczas programu Calciomercato – L’Orginale w Sky Sport Italia poinformował, że Milan jest klubem, który wykazuje największe zainteresowanie Vlahoviciem.

Oczywiście kwestia zmiany klubu nie jest jeszcze przesądzona. Ekspert zaznacza, że wciąż istnieje scenariusz, w którym Serb zostaje w Turynie w nadchodzącym sezonie. Natomiast w ostatnich dwóch tygodniach Rossoneri podjęli konkretne kroki, aby przekonać zawodnika do zmiany barw. Wiele wskazuje na to, że wszystko zależy od samego Vlahovicia, który będzie musiał zdecydować, gdzie chce grać.