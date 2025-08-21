Bójka w szatni i niepewna przyszłość. Rabiot zgłosił się do giganta Serie A

Adrien Rabiot po tym, jak został wystawiony na listę transferową przez Olympique Marsylia, szuka nowego klubu. Football Italia podała, że Francuz zgłosił się do giganta Serie A.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot zaproponował się Juventusowi

Adrien Rabiot ostatnio podpadł sternikom Olympique Marsylia. Powodem była bójka w szatni po spotkaniu pierwszej kolejki ligi francuskiej przeciwko Stade Rennes (0:1). Zawodnik jednocześnie poważnie rozważa powrót do Włoch i – jak informuje Football Italia – zaproponował swoje usługi jednemu z klubów Serie A.

Według źródła, doświadczony pomocnik skontaktował się z Juventusem. Zatelefonował w tej sprawie do dyrektora klubu Giorgio Chielliniego. Gdyby transfer doszedł do skutku, byłby to powrót Rabiota na Allianz Stadium – reprezentował barwy Starej Damy w latach 2019–2024.

Klub z Turynu zapoznał się z ofertą Francuza, jednak bierze też pod uwagę innych kandydatów do wzmocnienia środka pola. Na radarze Bianconerich znajduje się m.in. Matt O’Riley z Brighton & Hove Albion.

Tymczasem już w ten weekend Juventus wróci do ligowego grania. W meczu pierwszej kolejki Serie A podejmie Parmę na swoim stadionie. Będzie to jedno z dwóch spotkań drużyny Igora Tudora przed przerwą reprezentacyjną. Rywalem Starej Damy będzie jeszcze Genoa. Z kolei w trzeciej kolejce odbędzie się hit ligi włoskiej – Juventus na Allianz Stadium zmierzy się z Interem Mediolan. W poprzednim sezonie turyńczycy wygrali to starcie po golu Flavio Conceicao (1:0).

