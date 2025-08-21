Bójka w szatni i niepewna przyszłość. Rabiot zgłosił się do giganta Serie A

Adrien Rabiot zaproponował się Juventusowi
Adrien Rabiot ostatnio podpadł sternikom Olympique Marsylia. Powodem była bójka w szatni po spotkaniu pierwszej kolejki ligi francuskiej przeciwko Stade Rennes (0:1). Zawodnik jednocześnie poważnie rozważa powrót do Włoch i – jak informuje Football Italia – zaproponował swoje usługi jednemu z klubów Serie A.
Według źródła, doświadczony pomocnik skontaktował się z Juventusem. Zatelefonował w tej sprawie do dyrektora klubu Giorgio Chielliniego. Gdyby transfer doszedł do skutku, byłby to powrót Rabiota na Allianz Stadium – reprezentował barwy Starej Damy w latach 2019–2024.
Klub z Turynu zapoznał się z ofertą Francuza, jednak bierze też pod uwagę innych kandydatów do wzmocnienia środka pola. Na radarze Bianconerich znajduje się m.in. Matt O’Riley z Brighton & Hove Albion.
Tymczasem już w ten weekend Juventus wróci do ligowego grania. W meczu pierwszej kolejki Serie A podejmie Parmę na swoim stadionie. Będzie to jedno z dwóch spotkań drużyny Igora Tudora przed przerwą reprezentacyjną. Rywalem Starej Damy będzie jeszcze Genoa. Z kolei w trzeciej kolejce odbędzie się hit ligi włoskiej – Juventus na Allianz Stadium zmierzy się z Interem Mediolan. W poprzednim sezonie turyńczycy wygrali to starcie po golu Flavio Conceicao (1:0).
