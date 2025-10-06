Juventus wydał 100 mln euro. Problem wciąż ten sam

Tudor szuka recepty, ale ofensywne trio Juve wciąż bez formy
Problem Juventusu nie polega już na braku stylu, lecz na braku goli. Igor Tudor testuje różne kombinacje w ataku, ale żadne z nich nie przynoszą efektu. W meczu z Milanem zagrał najpierw Jonathan David, później duet Vlahović – Openda. Efekt? Kolejne spotkanie bez trafienia napastników.
David nie zdobył bramki od swojego debiutu w Serie A z Parmą 24 sierpnia. Vlahović ostatni raz wpisał się na listę strzelców 16 września, w meczu z Borussią Dortmund, a wcześniej trafiał przeciwko Parmie i Genoi. Openda, sprowadzony na początku września, wciąż czeka na pierwszego gola. Nie tylko w barwach Juve, ale także od wielu tygodni, bo nie trafił ani w Lipsku, ani w reprezentacji Belgii.
To statystyki, które nie przystoją napastnikom wycenianym łącznie na ponad sto milionów euro i przyzwyczajonym do zdobywania po 20–25 bramek w sezonie. Tudor próbował wszystkiego: zmieniał formacje, dawał kolejne szanse, rotował składem. Na razie jednak przynosi ona odwrotny efekt, bo żaden z napastników nie czuje się pewnie. Każdy z nich gra pod presją, że jeśli nie strzeli, wyląduje na ławce.
Trener stara się podejść do sprawy spokojnie, stawiając na dialog i motywację, ale nawet to nie wystarczyło, by przerwać złą passę. Według włoskich mediów, po przerwie na reprezentacje Tudor ma zamiar ustalić jasne hierarchie w ataku i zaufać jednemu z napastników na dłużej.
