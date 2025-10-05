Inter chce skrzydłowego. Trzeba zapłacić nawet 60 mln euro

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Malick Fofana w kręgu zainteresowań Interu

Inter Mediolan zamierza w przyszłym roku rywalizować z Chelsea o transfer jednego z najbardziej obiecujących skrzydłowych młodego pokolenia. Chodzi o 20-letniego Malicka Fofany z Lyonu. Według portalu InterLive.it, włoski klub poszukuje wzmocnień w ofensywie, a Belg znalazł się wysoko na liście życzeń Cristiana Chivu.

Fofana jest wszechstronnym zawodnikiem, który może grać na obu skrzydłach i szybko wyrósł na kluczową postać francuskiego zespołu. Do Lyonu trafił w styczniu 2024 roku z KAA Gent za 20 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał ponad 50 spotkań, w których strzelił 16 goli i zanotował osiem asyst.

Francuski klub wycenił Fofanę na 50-60 milionów euro. Chelsea rozważa jego sprowadzenie w 2026 roku, mimo że w ostatnim oknie transferowym zakontraktowała Alejandro Garnacho i Jamiego Gittensa. The Blues wciąż szukają skrzydłowego, który wzmocni rywalizację w ofensywie.

W Mediolanie również potrzebują świeżej krwi w ataku. Chivu chce wzmocnić skrzydła i szuka zawodnika potrafiącego skutecznie funkcjonować między liniami. Lyon nie zamierza sprzedawać swojego młodego talentu poniżej wartości rynkowej, a zainteresowanie czołowych europejskich klubów tylko podnosi jego cenę.

Malick Fofana pozostaje jednym z najbardziej pożądanych młodych skrzydłowych w Europie, a jego przyszłość może zostać jednym z najgorętszych tematów kolejnego okna transferowego. Jego kontrakt w Lyonie obowiązuje do końca sezonu 2027/28.