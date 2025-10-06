Alexander-Arnold blisko powrotu! Real odzyska go na wielki mecz

Trent Alexander-Arnold wróci do treningów po przerwie reprezentacyjnej - donosi Fabrizio Romano. Rekonwalescencja piłkarza przebiega bardzo dobrze. Real Madryt liczy, że obrońca zagra w El Clasico.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Real Madryt liczy na powrót Alexandra-Arnolda na El Clasico

Trent Alexander-Arnold, póki co nie może zaliczyć do udanych początku przygody w Realu Madryt. Reprezentant Anglii gra mało, a na dodatek w połowie września doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Pierwotnie szacowano, że przerwa zawodnika potrwa od sześciu do ośmiu tygodni. Natomiast ostatnie informacje sugerują, że obrońca może wrócić na boisko zdecydowanie wcześniej.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że powrotu piłkarza oczekuje się już za dwa tygodnie, czyli po przerwie reprezentacyjnej. Rekonwalescencja 26-latka przebiega pomyślnie, więc Real Madryt ma podstawy wierzyć, że niebawem odzyska ważnego zawodnika.

Co więcej, Królewscy zaplanowali szczegółowy plan powrotu Alexandra-Arnolda. Ich celem jest, aby Anglik osiągnął stuprocentową formę przed spotkaniem z FC Barceloną. Pierwsze w tym sezonie El Clasico odbędzie się w niedzielę 26 października.

🚨 JUST IN: Trent Alexander-Arnold is expected to return in 2 weeks.



His recovery is going well and Real Madrid are confident he’ll be back after the international break.



The goal is to be 100% fit for El Clasico. @FabrizioRomano pic.twitter.com/4qjf0y3tvJ — Madrid Zone (@theMadridZone) October 6, 2025

Alexander-Arnold jak dotąd rozegrał 5 spotkań, w których uzbierał łącznie 156 minut. Wcześniej razem z Realem brał udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Na turnieju w USA wystąpił w 5 meczach, notując 2 asysty. Kontrakt z klubem podpisał do czerwca 2031 roku.

Warto dodać, że z kontuzją boryka się nie tylko Anglik. Wyłączony z gry jest również Dani Carvajal, czyli drugi prawy obrońca Realu Madryt. Pod ich nieobecność na boku obrony występuje Federico Valverde, Raul Asencio i Eduardo Camavinga.