Alexander-Arnold blisko powrotu! Real odzyska go na wielki mecz

Real Madryt liczy na powrót Alexandra-Arnolda na El Clasico
Trent Alexander-Arnold, póki co nie może zaliczyć do udanych początku przygody w Realu Madryt. Reprezentant Anglii gra mało, a na dodatek w połowie września doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Pierwotnie szacowano, że przerwa zawodnika potrwa od sześciu do ośmiu tygodni. Natomiast ostatnie informacje sugerują, że obrońca może wrócić na boisko zdecydowanie wcześniej.
Z informacji Fabrizio Romano wynika, że powrotu piłkarza oczekuje się już za dwa tygodnie, czyli po przerwie reprezentacyjnej. Rekonwalescencja 26-latka przebiega pomyślnie, więc Real Madryt ma podstawy wierzyć, że niebawem odzyska ważnego zawodnika.
Co więcej, Królewscy zaplanowali szczegółowy plan powrotu Alexandra-Arnolda. Ich celem jest, aby Anglik osiągnął stuprocentową formę przed spotkaniem z FC Barceloną. Pierwsze w tym sezonie El Clasico odbędzie się w niedzielę 26 października.
Alexander-Arnold jak dotąd rozegrał 5 spotkań, w których uzbierał łącznie 156 minut. Wcześniej razem z Realem brał udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Na turnieju w USA wystąpił w 5 meczach, notując 2 asysty. Kontrakt z klubem podpisał do czerwca 2031 roku.
Warto dodać, że z kontuzją boryka się nie tylko Anglik. Wyłączony z gry jest również Dani Carvajal, czyli drugi prawy obrońca Realu Madryt. Pod ich nieobecność na boku obrony występuje Federico Valverde, Raul Asencio i Eduardo Camavinga.