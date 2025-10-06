Alexander-Arnold blisko powrotu! Real odzyska go na wielki mecz

12:28, 6. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Trent Alexander-Arnold wróci do treningów po przerwie reprezentacyjnej - donosi Fabrizio Romano. Rekonwalescencja piłkarza przebiega bardzo dobrze. Real Madryt liczy, że obrońca zagra w El Clasico.

Trent Alexander-Arnold
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Real Madryt liczy na powrót Alexandra-Arnolda na El Clasico

Trent Alexander-Arnold, póki co nie może zaliczyć do udanych początku przygody w Realu Madryt. Reprezentant Anglii gra mało, a na dodatek w połowie września doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Pierwotnie szacowano, że przerwa zawodnika potrwa od sześciu do ośmiu tygodni. Natomiast ostatnie informacje sugerują, że obrońca może wrócić na boisko zdecydowanie wcześniej.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że powrotu piłkarza oczekuje się już za dwa tygodnie, czyli po przerwie reprezentacyjnej. Rekonwalescencja 26-latka przebiega pomyślnie, więc Real Madryt ma podstawy wierzyć, że niebawem odzyska ważnego zawodnika.

Co więcej, Królewscy zaplanowali szczegółowy plan powrotu Alexandra-Arnolda. Ich celem jest, aby Anglik osiągnął stuprocentową formę przed spotkaniem z FC Barceloną. Pierwsze w tym sezonie El Clasico odbędzie się w niedzielę 26 października.

Alexander-Arnold jak dotąd rozegrał 5 spotkań, w których uzbierał łącznie 156 minut. Wcześniej razem z Realem brał udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Na turnieju w USA wystąpił w 5 meczach, notując 2 asysty. Kontrakt z klubem podpisał do czerwca 2031 roku.

Warto dodać, że z kontuzją boryka się nie tylko Anglik. Wyłączony z gry jest również Dani Carvajal, czyli drugi prawy obrońca Realu Madryt. Pod ich nieobecność na boku obrony występuje Federico Valverde, Raul Asencio i Eduardo Camavinga.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Jego powrót zmieni Real Madryt. Xabi Alonso musi podjąć decyzję
Piłkarze Realu Madryt
Real idzie po swoje, Barcelona się gubi. Różnica widoczna gołym okiem
Kylian Mbappe i Vinicius Junior
Mbappe i Vinicius odpalili! Duet gwiazd Realu imponuje formą