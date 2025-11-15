Juventus wybrał transferowy priorytet. Włosi szykują ofertę

Juventus Turyn chce podczas zimowego okna transferowego wzmocnić linię defensywną. Według serwisu Calciomercato.com, na liście życzeń utytułowanego klubu znajduje się Tarik Muharemović z Sassuolo.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Tarik Muharemović na radarze Juventus

Juventus Turyn od początku sezonu Serie A prezentuje niestabilną formę. Stara Dama ma na koncie pięć zwycięstw, dwie porażki i cztery remisy i obecnie zajmuje 6. miejsce w tabeli. Strata do liderującego Interu Mediolan wynosi pięć punktów. W październiku klub zdecydował się na zmianę trenera, kiedy Igora Tudora zastąpił Luciano Spalletti, który dzięki ogromnemu doświadczeniu ma przywrócić drużynie stabilność i skuteczność.

W klubie już teraz intensywnie pracują nad wzmocnieniem linii defensywnej w styczniu. Na samym szczycie listy życzeń znalazł się Tarik Muharemović. 22-letni środkowy obrońca Sassuolo robi szybkie postępy i coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na poziomie włoskiej elity.

Muharemović trafił na stałe do Sassuolo w lipcu 2025 roku, po kilku latach spędzonych w Juventus Next Gen. Transfer okazał się znakomitym ruchem dla Neroverdich. Bośniak błyskawicznie wyrósł na jednego z liderów defensywy. Był kluczowym ogniwem zespołu, który w poprzednim sezonie wywalczył awans do Serie A. W trwających rozgrywkach rozegrał już dziewięć spotkań i zanotował jedną asystę.

Co ciekawe, reprezentant Bośni i Hercegowiny znajduje się na radarze wielu czołowych klubów, w tym Interu Mediolan. Jednak to Juventus wykazuje największe zainteresowanie sprowadzeniem 22-latka z powrotem. Władze Starej Damy są przekonane, że zawodnik osiągnął już poziom pozwalający realnie walczyć o miejsce w podstawowym składzie. Serwis Transfermakrt.de wycenia Bośniaka na siedem milionów euro.