Juventus wciąż czeka na ofertę za Vlahovicia. Milan zmienił zdanie

Dusan Vlahović pozostaje na liście transferowej Juventusu. Według "Calciomercato" Milan rozważał sprowadzenie Serba, ale obecnie priorytetem dla Rossonerich stał się Rasmus Hojlund z Manchesteru United.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Milan zmienia plan transferowy i rezygnuje z Vlahovicia

Dusan Vlahovic wciąż czeka na rozstrzygnięcie swojej przyszłości. Napastnik trenuje z Juventusem i pozostaje do dyspozycji Igora Tudora, ale klub jest gotów go sprzedać przy satysfakcjonującej ofercie. Podczas sparingu z Borussią Dortmund Serb zagrał jako rezerwowy i nie wyróżnił się w ofensywie.

Dotąd jedynym poważnym zainteresowanym był Milan. Drużyna Massimiliano Allegriego widziała w Vlahoviciu wzmocnienie rywalizacji w ataku, gdzie obecnie podstawowym napastnikiem jest Santiago Gimenez. Rossoneri planowali ruszyć po Serba pod koniec okna, licząc na obniżenie żądań Juve.

Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się opcji pozyskania Rasmusa Hojlunda z Manchesteru United. Transfer Benjamina Sesko ograniczył rolę Duńczyka w drużynie, a klub z Old Trafford jest gotów na sprzedaż lub wypożyczenie. Milan rozważa ofertę w formie płatnego wypożyczenia z opcją wykupu, a koszty, w tym pensja około 3 mln euro, są znacznie niższe niż w przypadku Vlahovicia.

Jeśli Milan zdecyduje się na Hojlunda, powrót do rozmów o Vlahoviciu będzie mało prawdopodobny. Brak innych konkretnych propozycji i kurczący się czas mogą sprawić, że Serb pozostanie w Turynie na kolejny sezon, wypełniając swój kontrakt do końca.

