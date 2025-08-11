Juventus wciąż czeka na ofertę za Vlahovicia. Milan zmienił zdanie

Milan zmienia plan transferowy i rezygnuje z Vlahovicia
Dusan Vlahovic wciąż czeka na rozstrzygnięcie swojej przyszłości. Napastnik trenuje z Juventusem i pozostaje do dyspozycji Igora Tudora, ale klub jest gotów go sprzedać przy satysfakcjonującej ofercie. Podczas sparingu z Borussią Dortmund Serb zagrał jako rezerwowy i nie wyróżnił się w ofensywie.
Dotąd jedynym poważnym zainteresowanym był Milan. Drużyna Massimiliano Allegriego widziała w Vlahoviciu wzmocnienie rywalizacji w ataku, gdzie obecnie podstawowym napastnikiem jest Santiago Gimenez. Rossoneri planowali ruszyć po Serba pod koniec okna, licząc na obniżenie żądań Juve.
Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się opcji pozyskania Rasmusa Hojlunda z Manchesteru United. Transfer Benjamina Sesko ograniczył rolę Duńczyka w drużynie, a klub z Old Trafford jest gotów na sprzedaż lub wypożyczenie. Milan rozważa ofertę w formie płatnego wypożyczenia z opcją wykupu, a koszty, w tym pensja około 3 mln euro, są znacznie niższe niż w przypadku Vlahovicia.
Jeśli Milan zdecyduje się na Hojlunda, powrót do rozmów o Vlahoviciu będzie mało prawdopodobny. Brak innych konkretnych propozycji i kurczący się czas mogą sprawić, że Serb pozostanie w Turynie na kolejny sezon, wypełniając swój kontrakt do końca.
Zobacz również: Barcelona dostała oficjalną ofertę za bramkarza. Postawiła jeden warunek