Juventus wciąż czeka na ofertę za Vlahovicia. Milan zmienił zdanie

17:40, 11. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Dusan Vlahović pozostaje na liście transferowej Juventusu. Według "Calciomercato" Milan rozważał sprowadzenie Serba, ale obecnie priorytetem dla Rossonerich stał się Rasmus Hojlund z Manchesteru United.

Dusan Vlahovic
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Milan zmienia plan transferowy i rezygnuje z Vlahovicia

Dusan Vlahovic wciąż czeka na rozstrzygnięcie swojej przyszłości. Napastnik trenuje z Juventusem i pozostaje do dyspozycji Igora Tudora, ale klub jest gotów go sprzedać przy satysfakcjonującej ofercie. Podczas sparingu z Borussią Dortmund Serb zagrał jako rezerwowy i nie wyróżnił się w ofensywie.

Dotąd jedynym poważnym zainteresowanym był Milan. Drużyna Massimiliano Allegriego widziała w Vlahoviciu wzmocnienie rywalizacji w ataku, gdzie obecnie podstawowym napastnikiem jest Santiago Gimenez. Rossoneri planowali ruszyć po Serba pod koniec okna, licząc na obniżenie żądań Juve.

Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się opcji pozyskania Rasmusa Hojlunda z Manchesteru United. Transfer Benjamina Sesko ograniczył rolę Duńczyka w drużynie, a klub z Old Trafford jest gotów na sprzedaż lub wypożyczenie. Milan rozważa ofertę w formie płatnego wypożyczenia z opcją wykupu, a koszty, w tym pensja około 3 mln euro, są znacznie niższe niż w przypadku Vlahovicia.

Jeśli Milan zdecyduje się na Hojlunda, powrót do rozmów o Vlahoviciu będzie mało prawdopodobny. Brak innych konkretnych propozycji i kurczący się czas mogą sprawić, że Serb pozostanie w Turynie na kolejny sezon, wypełniając swój kontrakt do końca.

