Juventus zmienił ofertę za Kolo Muaniego. Teraz ruch po stronie PSG

Juventus od kilku tygodni prowadzi rozmowy z Paris Saint-Germain w sprawie Randala Kolo Muaniego. Według "L'Equipe" negocjacje nadal trwają, ale porozumienia między klubami wciąż nie ma.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Juventus zmienił formułę oferty za Kolo Muaniego

Juventus znajduje się pod presją upływającego czasu. Do końca letniego okna transferowego pozostało już tylko kilkadziesiąt godzin, a sprawa Randala Kolo Muaniego nadal nie została rozstrzygnięta. Rozmowy z Paris Saint-Germain trwają od wielu dni i są mocno uzależnione od sytuacji Dusana Vlahovicia. Serb prawdopodobnie pozostanie w Turynie, co jeszcze bardziej komplikuje całe negocjacje.

Francuskie media podają, że PSG szykuje spokojne zakończenie mercato pod kątem transferów do klubu. Inaczej wygląda kwestia odejść, które blokują ruchy kadrowe. Właśnie dlatego sprawa Kolo Muaniego jest tak złożona. „L’Equipe” informuje, że mimo trudności wszystkie strony nadal wierzą w finalizację transakcji.

W ostatnich godzinach Juventus spróbował zmienić formułę transferu. Początkowo rozważano wypożyczenie za 5 milionów euro z opcją wykupu. Teraz dyrektor Damien Comolli zaproponował wyższe wypożyczenie, nawet około 10 milionów, z obowiązkowym wykupem przy spełnieniu określonych warunków. Taki wariant miałby zwiększyć szanse na akceptację ze strony PSG.

Jednocześnie na rynku pojawiają się inne nazwiska w kontekście Starej Damy. Nico Jackson z Chelsea, który wcześniej był łączony z kilkoma klubami z Serie A ma przenieść się do Bayernu Monachium. Bawarczycy finalizują wypożyczenie za 15 milionów z opcją wykupu. Nadal istnieje możliwość sprowadzenia Loisa Opendy z Lipska. Belg ma za sobą udany sezon z trzynastoma golami w czterdziestu jeden meczach. Dla Juventusu najważniejszym celem pozostaje jednak Kolo Muani.

