Juventus potwierdza. Wiadomo, co z przyszłością Vlahovicia

Juventus, a konkretnie Damien Comoli zdradził, jaka przyszłość czeka Dusana Vlahovicia. Okazuje się, że napastnik niemal na pewno zostanie w klubie. Warto dodać, że jego kontrakt wygasa latem 2026 roku.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović nie zmieni klubu! Juventus potwierdził, że zostanie w Turynie

Juventus jeszcze przed otwarciem letniego okna transferowego zapewnił sobie usługi nowego napastnika. Na zasadzie wolnego transferu do zespołu dołączył Jonathan David. Kanadyjczyk podpisał kontrakt do czerwca 2030 roku. Już w 1. kolejce Serie A były piłkarz OSC Lille wpisał się na listę strzelców. Tym samym udowodnił, że może być godnym następcą Dusana Vlahovicia.

Jak dotąd przyszłość Serba stała pod znakiem zapytania. Wiele wskazywało na to, że ze względu na brak porozumienia ws. przedłużenia umowy opuści klub w trwającym oknie transferowym. Kontrakt napastnika wygasa latem przyszłego roku, więc istniało ryzyko, że Stara Dama straci go za darmo. Okazuje się jednak, że ws. przyszłości 25-latka nastąpił zwrot akcji.

W jednym z wywiadów o tym, co czeka Vlahovicia opowiedział dyrektor Juventusu – Damien Comoli. Jak wynika z jego słów reprezentant Serbii pozostanie zawodnikiem Bianconerich w sezonie 2025/2026. Nie wiadomo jednak, czy podpisze nowy kontrakt.

– Możemy potwierdzić na 99% procent, że Dusan Vlahović zostanie z nami w tym sezonie – zdradził Damien Comoli.

Vlahović będzie zatem walczyć o miejsce w pierwszym składzie z Jonathanem Davidem. Do tej pory rosły napastnik wystąpił w Juventusie w 146 meczach, w których zdobył 59 goli i zanotował 14 asyst. W 2024 roku sięgnął ze Starą Damą po triumf w Pucharze Włoch.