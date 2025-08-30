Bayern wreszcie sprowadzi napastnika! Porozumiał się z Chelsea

fot. Latin Sport Images Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Jackson opuści Chelsea. Wszystko już dogadane

Chelsea sprowadziła latem dwóch nowych napastników, a Enzo Maresca postanowił skreślić Nicolasa Jacksona. Senegalczyk trenował z drużyną, ale nie był brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej. Jego wyprowadzka ze Stamford Bridge stała się bardziej niż pewna. Pierwotnie łączono go z innymi klubami Premier League, w tym Manchesterem United, Newcastle United czy Aston Villą, ale do gry wszedł także Bayern Monachium, który poszukiwał konkurenta dla Harry’ego Kane’a. Wybór padł właśnie na Jacksona, dla którego wizja przenosin na Allianz Arena również była bardzo kusząca.

Strony dość szybko doszły do porozumienia. Bayern Monachium wypożyczy Jacksona z Chelsea za kwotę 15 milionów euro. W umowie znajdzie się również opcja wykupu za 65 milionów euro. Nie jest to obowiązkowe, więc Bawarczycy będą mogli ze spokojem przyjrzeć się nowemu nabytkowi.

Jackson uda się w sobotę do Monachium, aby przejść testy medyczne i dopiąć wszelkie formalności. Bayern długo pracował nad wzmocnieniem linii ataku. Priorytetem przez pewien czas był Nick Woltemade, ale Stuttgart oczekiwał zbyt dużych pieniędzy. Ostatecznie niemiecki snajper będzie grał dla Newcastle United.

🚨⤵️ More on the exclusive news: the buy option is set at €65 million. The flight was booked yesterday. Nicolas #Jackson is flying to Munich today. All done. The last details between the CEOs were clarified this morning. @SkySportDE 🇸🇳 https://t.co/JiBDbHNHzu — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 30, 2025

24-letni snajper w minionym sezonie uzbierał 10 goli oraz 5 asyst w 30 meczach Premier League. Dołożył też trzy trafienia w Lidze Konferencji.