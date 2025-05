Juventus ruszył po wielką gwiazdę! To on ma zastąpić Vlahovicia

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus do ostatniej kolejki musiał walczyć o zajęcie miejsca w TOP4 Serie A. Ostatecznie podopieczni Igora Tudora wypełnili cel minimum na ten sezon, jakim był awans do Ligi Mistrzów. Przed startem nowego sezonu w Turynie dojdzie do kilku zmian. Rewolucji doczeka się formacja ataku, w której zabraknie miejsca m.in. dla Dusana Vlahovicia.

Wszystko wskazuje na to, że latem serbski piłkarz pożegna się z klubem. Stara Dama nie jest zadowolona z jego formy, a na dodatek Vlahović ma kontrakt do 2026 roku, którego nie chce przedłużyć. Juventus już od dawna obserwuje potencjalnych następców gwiazdora, a na listę życzeń trafiło nowe nazwisko, które z pewnością ucieszy fanów turyńskiego zespołu.

Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że Juventus rozpoczął rozmowy dot. transferu Viktora Gyokeresa. Szwed to prawdopodobnie najbardziej rozchwytywany napastnik, o którego zabiega m.in. FC Barcelona czy Man United. Mimo to Stara Dama wierzy, że ma szanse pozyskać bramkostrzelnego snajpera. Choć muszą liczyć się z dużym wydatkiem, to źródło zapewnia, że turyńczycy będą dysponować odpowiednimi środkami. Fundusze na pozyskanie Gyokeresa będą pochodzić ze sprzedaży Vlahovicia oraz z przychodów w Lidze Mistrzów.

Gyokeres w ostatnich latach imponuje formą w barwach Sportingu CP. Na przestrzeni dwóch sezonów zdobył aż 97 goli w 102 meczach.