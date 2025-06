fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus szykuje ofensywną bombę. Padło głośne nazwisko

Viktor Gyokeres ma za sobą kampanię w barwach Sportingu, w której sięgnął po koronę króla strzelców ligi portugalskiej. Zawodnik sięgnął też po drugie z rzędu mistrzostwo kraju z ekipą z Lizbony, a także wygrał Puchar Portugalii. Nie brakuje głosów, że 27-latek chce podjąć się nowych wyzwań. Ciekawe wieści przekazało natomiast Corriere dello sport.

Źródło przekonuje, że Juventus jest poważnie zainteresowany transferem z udziałem napastnika. Klub z Turynu liczy się jednocześnie z tym, że suma transakcji za niego mogłaby wynieść mniej więcej 70 milionów euro. Dodatkowym wyzwaniem dla Juve byłyby także zarobki Gyokeresa. 26-krotny reprezentant Szwecji oczekuje apanaży na poziomie 10 milionów euro rocznie i to po opodatkowaniu.

Aby transakcja z udziałem Gyokeresa mogła dojść do skutku, to Juventus mógłby sprzedaż Dusana Vlahovicia. Dzięki sprzedaży Serba na konto Bianconerich mogłaby wpłynąć suma 30 milionów euro. Dla porównania ciekawe jest to, e wynagrodzenia zawodnika we włoskim klubie szacowane jest na 12 milionów euro za sezon już po opodatkowaniu.

Juventus natomiast już w przyszłym tygodniu zacznie rywalizację na Klubowych Mistrzostwach Świata. Stara Dama w trakcie turnieju w fazie grupowej zagra z takimi ekipami jak: Al-Ain, Wydad czy Manchester City. Z kolei ligowe granie turyńczycy zaczną 24 sierpnia od starcia z Parmą.

