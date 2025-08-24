Juventus nie wiąże przyszłości z Tiago Djalo. Stara Dama lada moment może pożegnać niechcianego zawodnika. Portugalczyk znajduje się bowiem na celowniku Besiktasu - przekazuje portal "TuttoJuve".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Tiago Djalo

Tiago Djalo łączony z Besiktasem

Juventus w 2024 zdecydował się na transfer Tiago Djalo z OSC Lille. Turyńczycy zapłacili wówczas za defensora jedynie pięć milionów euro. Portugalczyk nie zdołał przebić się do składu Starej Damy, a miniony sezon spędził na wypożyczeniu w FC Porto. Sytuacja 25-latka wygląda bardzo źle, ponieważ Bianconeri kompletnie nie wiążą z nim przyszłości.

Jak się okazuje, Tiago Djalo jeszcze w trwającym letnim okienku transferowym może opuścić Juventus. Pojawiło się bowiem poważne zainteresowanie. Serwis „TuttoJuve” zdradził, że portugalski obrońca znalazł się na celowniku Besiktasu. Turcy są zdeterminowani, aby osobą 25-latka wzmocnić skład Ole Gunnara Solskjaera.

Wkrótce może dojść do negocjacji na linii Juventus – Besiktas. Wspomniane źródło zaznacza, że Stara Dama oczekuje oferty za Tiago Djalo na poziomie pięciu milionów euro. Taka kwota nie powinna stanowić Turkom. Jednak pozostaje pytanie, czy Portugalczyk jest warty takiej ceny. Czas pokaże, czy 25-latek ostatecznie opuści Allianz Stadium.

Tiago Djalo podczas wypożyczenia do FC Porto rozegrał 17 spotkań. W tym czasie defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Udało mu się trafić do siatki w meczach przeciwko Hoffenheim oraz Sintres.