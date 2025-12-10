Juventus szykuje ofertę. Gigant planuje transfer obrońcy

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Marco Palestra na celowniku Juventusu

Juventus zajmuje 7. miejsce w tabeli Serie A po wyjazdowej porażce z Napoli (1:2) w hicie 14. kolejki. Władze Starej Damy zamierzają wykorzystać zimowe okno transferowe, by wzmocnić prawą stronę defensywy. Na radarze klubu znalazł się jeden z największych talentów ligi – Marco Palestra.

20-latek w sierpniu trafił na wypożyczenie do Cagliari z Atalanty Bergamo, gdzie ma pozostać do końca obecnego sezonu. Palestra błyskawicznie stał się jednym z odkryć rozgrywek. W drużynie z Sardynii pełni kluczową rolę, imponując dojrzałością taktyczną oraz odpowiedzialnością w obronie.

Jak informuje „Tuttosport”, Juventus analizuje możliwość transferu włoskiego zawodnika już w styczniu. Jednym z rozważanych wariantów jest wykupienie defensora zimą i pozostawienie go na wypożyczeniu w Cagliari do końca sezonu. Bianconeri przyglądają się kilku kandydatom do wzmocnienia defensywy, jednak Palestra znajduje się w ścisłej czołówce listy życzeń.

Zainteresowanie obrońcą ma przejawiać także selekcjoner reprezentacji Włoch, który monitoruje jego formę przed marcowymi barażami o awans na mistrzostwa świata. W bieżącej kampanii Palestra zanotował trzy asysty w 13 meczach. Latem tego roku klub z Bergamo wyceniał Włocha na 25 milionów euro. W listopadzie rozegrał pełny mecz w barwach młodzieżowej reprezentacji Italii przeciwko Polsce (1:2) w Szczecnie.