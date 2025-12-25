Juventus szuka obrońcy. Na celowniku reprezentant Argentyny

15:59, 25. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Matteo Moretto

Juventus planuje wzmocnić linię obrony. Bianconeri chcą wykorzystać sytuację kontraktową reprezentanta Argentyny, który znakomicie spisuje się w Premier League. Te doniesienia potwierdza Matteo Moretto.

Luciano Spalletti ( Juventus - Roma)
Roberto Ramaccia/ Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti ( Juventus - Roma)

Juventus chce defensora z Premier League

Stara Dama bez wątpienia potrzebuje środkowego obrońcy. Juventus w tej chwili dysponuje pięcioma zawodnikami na tej pozycji, ale rzeczywistość jest daleka od idealnej. Federico Gatti i Daniele Rugani zmagają się z urazami, Bremer niedawno wrócił do gry, a Lloyd Kelly i Pierre Kalulu nie należą do postaci, których nie da się zastąpić. Dlatego Bianconeri spoglądają na reprezentanta Argentyny.

Marcos Senesi to jeden z kluczowych piłkarzy Bournemouth. 28-latek w tym sezonie wystąpił w 17 meczach i zanotował trzy asysty. Wychowanek San Lorenzo obecnie jest wyceniany na 22 miliony euro. Taką wartość podaje portal Transfermarkt. O zainteresowaniu Juve defensorem z Vitality Stadium informuje Matteo Moretto.

Turyńczycy chcą wykorzystać sytuację kontraktową Senesiego. Dwukrotny reprezentant Albicelestes jest związany z Wisienkami umową, która obowiązuje zaledwie do końca trwających rozgrywek. To oznacza, że już w styczniu będzie on mógł negocjować warunki zatrudnienia w nowym miejscu.

Jeżeli Juventus osiągnie porozumienie z byłym zawodnikiem Feyenoordu, po zakończeniu sezonu pozyska go bez konieczności wpłacania kwoty odstępnego na konto Bournemouth.

