Juventus studzi emocje ws. transferu Kolo Muaniego. Tak wygląda sytuacja

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Kolo Muani może znów zagrać w Juventusie

Juventus zremisował bezbramkowo z Monaco. Wynik tego spotkania nie miał wielkiego znaczenia dla klubu z Turynu, który już przed spotkaniem był pewny gry w fazie play-off Ligi Mistrzów i jednocześnie miał nikłe szanse do czołowej ósemki. Pojedynek przez wielu został określony jako sparing i trudno się z tym nie zgodzić biorąc pod uwagę tempo oraz wydarzenia z tego meczu.

Dlatego dużo więcej emocji wzbudziły słowa Giorgio Chielliniego na temat ewentualnego powrotu Randala Kolo Muaniego. Od kilku dni we włoskich mediach dużo dyskutuje się na ten temat, a według doniesień zawodnik dał zielone światło. Sprawa jest jednak skomplikowana, bo Francuz gra na wypożyczeniu w Tottenhamie. Zatem najpierw Spurs musieliby się zgodzić na skrócenie umowy, a następnie PSG musiałoby przyjąć warunki transferu proponowane przez Starą Damę.

– Tottenham też gra swój mecz, tak jak my, więc to nie jest moment, by o tym rozmawiać. Staramy się zrozumieć, czy są profile, które mogą wzmocnić drużynę, ale to nie jest łatwe. Kolo Muani był tutaj, czuł się dobrze i grał dobrze, ale nie jest zawodnikiem Juventusu. Wszyscy chcemy poprawić jakość zespołu, zobaczymy w najbliższych dniach. Nie potrafię dziś mówić o procentach ani scenariuszach – powiedział Chiellini przed spotkaniem z Monaco.

