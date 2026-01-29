Juventus studzi emocje ws. transferu Kolo Muaniego. Tak wygląda sytuacja

08:13, 29. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus zakończył fazę ligową Ligi Mistrzów wyjazdowym meczem z Monaco, ale przed spotkaniem najwięcej uwagi przyciągnęły słowa Giorgio Chielliniego. Działacz Bianconerich odniósł się do możliwego powrotu Randala Kolo Muaniego i postawił sprawę w jasnym tonie.

Randal Kolo Muani
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Kolo Muani może znów zagrać w Juventusie

Juventus zremisował bezbramkowo z Monaco. Wynik tego spotkania nie miał wielkiego znaczenia dla klubu z Turynu, który już przed spotkaniem był pewny gry w fazie play-off Ligi Mistrzów i jednocześnie miał nikłe szanse do czołowej ósemki. Pojedynek przez wielu został określony jako sparing i trudno się z tym nie zgodzić biorąc pod uwagę tempo oraz wydarzenia z tego meczu.

Dlatego dużo więcej emocji wzbudziły słowa Giorgio Chielliniego na temat ewentualnego powrotu Randala Kolo Muaniego. Od kilku dni we włoskich mediach dużo dyskutuje się na ten temat, a według doniesień zawodnik dał zielone światło. Sprawa jest jednak skomplikowana, bo Francuz gra na wypożyczeniu w Tottenhamie. Zatem najpierw Spurs musieliby się zgodzić na skrócenie umowy, a następnie PSG musiałoby przyjąć warunki transferu proponowane przez Starą Damę.

POLECAMY TAKŻE

Leon Goretzka
Goretzka coraz bliżej opuszczenia Bayernu. Nowe zainteresowanie
Douglas Luiz
Juventus oddaje niewypał transferowy. Kolejne wypożyczenie
Alvaro Arbeloa
Real Madryt i Liverpool polują na gwiazdę Serie A. To byłby transferowy hit

– Tottenham też gra swój mecz, tak jak my, więc to nie jest moment, by o tym rozmawiać. Staramy się zrozumieć, czy są profile, które mogą wzmocnić drużynę, ale to nie jest łatwe. Kolo Muani był tutaj, czuł się dobrze i grał dobrze, ale nie jest zawodnikiem Juventusu. Wszyscy chcemy poprawić jakość zespołu, zobaczymy w najbliższych dniach. Nie potrafię dziś mówić o procentach ani scenariuszach – powiedział Chiellini przed spotkaniem z Monaco.

Zobacz również: Arbeloa powiedział wprost, kto jest odpowiedzialny za porażkę Realu