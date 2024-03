IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Gleison Bremer

Bremer ma w kontrakcie klauzulę wykupu

Manchester United latem ją aktywuje

Juventus straci kluczowego obrońcę

Manchester United ruszył po Bremera

Gleison Bremer dołączył do Juventusu latem 2022 roku za ponad 44 mln euro z Torino. Gdy umowa była przedłużana do 2028 roku zawarto w niej klauzulę wykupu wynoszącą 60 mln euro, na co nalegali agenci zawodnika. Stara Dama uważała wówczas, że to wystarczy, aby odstraszyć chętnych na jego kupno.

Bianconeri nie wzięli jednak pod uwagę potęgi gospodarczej Premier League, a Corriere dello Sport zwraca uwagę, że Manchester United traktuje kwotę 60 milionów euro za 27-letniego Brazylijczyka za uczciwą ofertę.

Teraz Juventus żałuje swojej decyzji. Media informowały najpierw o zainteresowaniu Bremerem ze strony Manchesteru United, a teraz donoszą, że angielski klub jest już przygotowany do zapłacenia klauzuli. Bremer w Premier League będzie mógł liczyć na wyższe zarobki, dlatego wiele wskazuje na to, że Stara Dama latem straci kluczowego defensora.

