Juventus pracuje nad transferem. Rozmowy już się rozpoczęły

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Lorenzo Pellegrini na radarze Juventusu

Juventus zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Serie A. W ostatnich tygodniach turyńczycy odnieśli zwycięstwa nad Udinese Calcio (1:0) oraz Pisą (4:0). Na początku marca w hitowym spotkaniu piłkarze prowadzeni przez Luciano Spallettiego zremisowali natomiast z Romą (3:3).

Kilka ruchów transferowych we włoskim gigancie będzie jednak uzależnionych od końcowej pozycji w lidze. Kluczowe dla władz klubu jest bowiem wywalczenie awansu do Ligi Mistrzów. Jak podaje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, Stara Dama rozpoczęła już działania w sprawie pozyskania Lorenzo Pellegriniego. Władze turyńskiego klubu miały nawiązać wstępny kontakt z otoczeniem pomocnika Romy.

29-letni ofensywny pomocnik wciąż nie podpisał nowej umowy z rzymskim klubem. Jego obecny kontrakt wygasa po zakończeniu sezonu. Zawodnik rozważa kolejne kroki w swojej karierze. W Turynie panuje przekonanie, że klub ma spore szanse na przekonanie 36-krotnego reprezentanta Włoch do zmiany barw. Zwolennikiem transferu ma być trener Spalletti, który bardzo ceni umiejętności techniczne Pellegriniego.

Sam pomocnik ma za sobą dość nierówny sezon. Początek rozgrywek nie należał do udanych. Zawodnik zmagał się z urazami, słabszą formą i przez pewien czas znajdował się poza podstawowym składem Romy. W obecnym sezonie Pellegrini rozegrał łącznie 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty.