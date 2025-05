Juventus poluje na gwiazdę Bologni. Tego piłkarza chce Conte

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Ndoye na radarze Juventusu

Juventus uważnie obserwuje Dana Ndoye, który rozgrywa fantastyczny sezon w barwach Bologni. 23-letni Szwajcar zanotował w Serie A 8 goli i 4 asysty, a niedawno poprowadził swój klub do sensacyjnego zwycięstwa nad Milanem w finale Pucharu Włoch, zdobywając decydującą bramkę. Tę imponującą dyspozycję śledził z trybun Stadio Olimpico dyrektor techniczny Juventusu, Cristiano Giuntoli.

Zainteresowanie Ndoye nie jest nowością – scoutowie Juventusu obserwowali go już wielokrotnie na żywo w marcu i kwietniu. Szwajcarski skrzydłowy robi ogromne wrażenie na działaczach z Turynu, a obecne warunki finansowe jego kontraktu (1,2 mln euro rocznie) sprawiają, że transfer jest realny, zwłaszcza że Stara Dama byłaby gotów zaoferować mu ponad dwa razy więcej, nawet do 3 mln euro na sezon.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Mimo że kontrakt zawodnika wygasa dopiero w 2027 roku, negocjacje w sprawie jego przedłużenia z klubem z Bolonii utknęły w miejscu. Rossoblu mogliby zdecydować się na sprzedaż skrzydłowego, podobnie jak wcześniej Riccardo Calafioriego i Joshuy Zirkzee, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Napoli zimą oferowało za Ndoye 20 milionów euro plus 5 milionów w bonusach, ale wtedy Bologna odrzuciła tę propozycję.

Co ciekawe, Ndoye był już na liście życzeń Antonio Conte, który chciał go sprowadzić do Napoli jako następcę Khvichy Kvaratskhelii. Teraz los może ponownie połączyć tych dwóch – tym razem w Juventusie, jeśli Conte rzeczywiście przejmie stery w klubie z Turynu w najbliższych tygodniach.