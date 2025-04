Real Madryt przed wielką stratą, Juventus poluje na defensora

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Fran Garcia na celowniku Juventusu

Real Madryt niewykluczone, że latem straci jednego ze swoich obrońców. Na radarze jednej z ekip z ligi włoskiej znalazł się Fran Garcia, o czym informuje Fichajes.net. W grę ma wchodzić 25 milionów euro.

Chęć pozyskania 25-letniego zawodnika ma wykazywać Juventus, przekonuje źródło. Klub z Turynu jest podobno do tego stopnia zdeterminowany, aby ściągnąć piłkarza do siebie, że jest gotowy wyłożyć na transakcje 25 milionów euro. Ekipa z Serie A w ten sposób ma jednocześnie zamiar przygotować się na ewentualne odejście Andrei Cambiaso i Fran Garcia ma być idealnym kandydatem na wypełnienie luki na lewej stronie.

Fran Garcia co prawda nie jest strategicznym elementem strategii trenera Carlo Ancelottiego. W każdym razie, gdy piłkarz otrzymywał szansę na grę, to błyszczał szybkością i łatwością w dryblingu. To, co może też odpowiadać sternikom włoskiego klubu, to duże zaangażowanie taktyczne piłkarza, twierdzi Fichajes.net.

Lewy defensor dołączył do ekipy z Madrytu latem 2023 roku z Rayo Vallecano, kosztując wówczas pięć milionów euro. Wcześniej jednak piłkarz był już w szeregach Królewskich, przechodząc przez kilka szczebli piłki młodzieżowej.

W tej kampanii Fran Garcia wystąpił w 38 spotkaniach, notując w nich cztery asysty. Na boisku zawodnik spędził ponad 2100 minut. Aktualna umowa piłkarza z Realem obowiązuje natomiast do końca czerwca 2027 roku.

