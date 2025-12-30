Borussia Dortmund rusza po gracza Man City. Rozmowy już trwają

14:34, 30. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Borussia Dortmund chce sprowadzić Oscara Bobba z Manchesteru City. Jak ujawnił Fabrizio Romano, wypożyczenie norweskiego zawodnika może zależeć od transferu Antoine'a Semenyo, który ma trafić na Etihad Stadium z Bournemouth.

Niko Kovac
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Oscar Bobb bliski wypożyczenia do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund oraz Manchester City rozpoczęły rozmowy dotyczące wypożyczenia Oscara Bobba na drugą część sezonu, o czym informuje Fabrizio Romano. Już w ubiegłym tygodniu dziennikarz ujawnił, że przyszłość norweskiego skrzydłowego na Etihad Stadium stoi pod znakiem zapytania. Zainteresowanie jego usługami wykazuje nie tylko niemiecki gigant, ale również kilka innych klubów w Europie. W obecnym sezonie Bobb rozegrał 15 meczów i zanotował jedną asystę.

16-krotny reprezentant Norwegii może opuścić Etihad Stadium, jeśli Pepa Guardioli zdecyduje się na kolejne wzmocnienia ofensywy w zimowym oknie transferowym. Jednym z kandydatów do przenosin jest Antoine Semenyo z AFC Bournemouth, za którego trzeba zapłacić 65 milionów funtów.

Niemiecki klub skontaktował się już z otoczeniem zawodnika. Obecni skrzydłowi BVB nie spełniają oczekiwań Niko Kovaca. Julien Duranville został odsunięty od kadry meczowej z powodu słabszych wyników na treningach. Problemy ma również Karim Adeyemi. Niemiecki skrzydłowy znalazł się w centrum kontrowersji po kłopotach z prawem, za które musiał zapłacić 450 tysięcy euro.

Dodatkowo doszło do głośnej sprzeczki z trenerem podczas jednego z ostatnich meczów Bundesligi. Borussia Dortmund jest gotowa sprzedać Adeyemiego już w styczniu, jeśli pojawi się oferta w wysokości około 60 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Real Madryt rusza po gwiazdora Borussii. Musi zapłacić fortunę
Josep Guardiola
Transferowa bomba Man City na horyzoncie. Ostatnie formalności
Nathan Ake
Nathan Ake łączony z Barceloną. Manchester City podał cenę