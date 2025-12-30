Borussia Dortmund rusza po gracza Man City. Rozmowy już trwają

Borussia Dortmund chce sprowadzić Oscara Bobba z Manchesteru City. Jak ujawnił Fabrizio Romano, wypożyczenie norweskiego zawodnika może zależeć od transferu Antoine'a Semenyo, który ma trafić na Etihad Stadium z Bournemouth.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Oscar Bobb bliski wypożyczenia do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund oraz Manchester City rozpoczęły rozmowy dotyczące wypożyczenia Oscara Bobba na drugą część sezonu, o czym informuje Fabrizio Romano. Już w ubiegłym tygodniu dziennikarz ujawnił, że przyszłość norweskiego skrzydłowego na Etihad Stadium stoi pod znakiem zapytania. Zainteresowanie jego usługami wykazuje nie tylko niemiecki gigant, ale również kilka innych klubów w Europie. W obecnym sezonie Bobb rozegrał 15 meczów i zanotował jedną asystę.

16-krotny reprezentant Norwegii może opuścić Etihad Stadium, jeśli Pepa Guardioli zdecyduje się na kolejne wzmocnienia ofensywy w zimowym oknie transferowym. Jednym z kandydatów do przenosin jest Antoine Semenyo z AFC Bournemouth, za którego trzeba zapłacić 65 milionów funtów.

Niemiecki klub skontaktował się już z otoczeniem zawodnika. Obecni skrzydłowi BVB nie spełniają oczekiwań Niko Kovaca. Julien Duranville został odsunięty od kadry meczowej z powodu słabszych wyników na treningach. Problemy ma również Karim Adeyemi. Niemiecki skrzydłowy znalazł się w centrum kontrowersji po kłopotach z prawem, za które musiał zapłacić 450 tysięcy euro.

Dodatkowo doszło do głośnej sprzeczki z trenerem podczas jednego z ostatnich meczów Bundesligi. Borussia Dortmund jest gotowa sprzedać Adeyemiego już w styczniu, jeśli pojawi się oferta w wysokości około 60 milionów euro.