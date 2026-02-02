Juventus oficjalnie wymienił się piłkarzami z Bologną

PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Holm w Juventusie, Joao Mario w Bolgoni

Juventus dopiął porozumienie z Bologną dotyczące dwóch zawodników. Do Turynu na zasadzie wypożyczenia do 30 czerwca 2026 roku trafił Emil Holm. Jednocześnie Joao Mario spędzi drugą część sezonu w barwach Rossoblu, również w formule wypożyczenia obowiązującego do tego samego terminu.

Emil Holm to 25 letni obrońca urodzony w Goteborgu. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w IFK Goteborg, gdzie szybko trafił do pierwszej drużyny. W 2021 roku przeniósł się do Danii, a następnie do Włoch. Grał w Spezii, Atalancie i od czerwca 2024 roku w Bologni. W barwach La Dei rozegrał 32 mecze i triumfował w Lidze Europy.

W Bologni Szwed wykorzystał swoją uniwersalność i warunki fizyczne. Zdobył Puchar Włoch w maju 2025 roku po finale rozegranym w Rzymie przeciwko Milanowi. Na poziomie Serie A rozegrał dotąd 74 spotkania. Zanotował cztery gole i dziesięć asyst. W ostatnich miesiącach zadebiutował także w Lidze Mistrzów.

W przeciwnym kierunku powędrował Joao Mario. Portugalczyk pozostaje we Włoszech i dołączył do Bologni na wypożyczenie do końca czerwca 2026 roku. Skrzydłowy trafił do Juventusu latem ubiegłego roku i wystąpił trzynaście razy w rozgrywkach ligowych oraz europejskich. Pierwszą asystę zanotował w debiucie w Lidze Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund.

Zobacz również: Milik znów łączony z Górnikiem. Klub przerywa milczenie