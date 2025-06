DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres odrzucił ofertę Juventusu

Juventus w nadchodzące lato będzie chciał dokonać zmian na pozycji napastnika. Prawdopodobnie z klubem pożegna się Dusan Vlahović, któremu latem przyszłego roku wygasa kontrakt. Ze względu na brak porozumienia ws. nowej umowy Stara Dama nie ma innego wyjścia jak sprzedać reprezentanta Serbii. Jego następcą miał zostać Viktor Gyokeres, czyli zawodnik Sportingu CP.

Turyńczycy jakiś czas temu spotkali się z otoczeniem reprezentanta Szwecji i przedstawili kuszącą ofertę kontraktu. Według włoskich mediów propozycja Bianconerich opiewała na 13 milionów euro rocznie. Gyokeres nie wahał się ani chwili, odrzucając propozycję.

Gyokeres odrzucił ofertę Juventusu, ponieważ jego zamiarem jest przeprowadzka do Premier League. 27-latek znajduje się w kręgu zainteresowań Arsenalu oraz Manchesteru United. Co ciekawe z informacji Fabrizio Romano wynika, że piłkarz dał pierwszeństwo Kanonierom, ponieważ chce dołączyć do zespołu z Londynu. Jego agent przekazał intencje klienta Czerwonym Diabłom.

Wszystko wskazuje więc na to, że Juventus będzie musiał nadal szukać nowego napastnika. Warto dodać, że oprócz Vlahovicia odejść może także Randal Kolo Muani. Francuz został zimą wypożyczony z Paris Saint-Germain, a na ten moment nie zapadła jeszcze decyzja czy zostanie wykupiony. Jakichkolwiek ruchów Starej Damy na rynku transferowym należy spodziewać się po Klubowych Mistrzostwach Świata.